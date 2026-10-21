Der beliebte Technobus MV ist nach einem Motorschaden komplett ausgebrannt. Doch das Team gibt nicht auf und startet mit Hilfe der Szene einen Spendenaufruf für den „Bussi 2.0“.

Auf dem Rückweg von einem Berlin-Trip passierte der Schock: Der Motor des Busses fing auf der A19 plötzlich Feuer. Die beiden Fahrer konnten sich zum Glück rechtzeitig ins Freie retten und blieben unverletzt, doch der Bus brannte komplett aus. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an, die Autobahn musste stundenlang gesperrt werden. Die Polizei geht von einem technischen Defekt aus und schätzt den Sachschaden auf rund 50.000 Euro.

Hinter dem Technobus MV steckt ein Herzensprojekt aus Mecklenburg-Vorpommern: ein umgebauter Linienbus, den die Initiatoren Nash Fürtig und Domenic Mangelsdorf in einen rollenden Club verwandelt haben. Ihr Ziel: Technokultur dahin zu bringen, wo es auf dem Land kaum noch Läden oder Jugendclubs gibt.

Nach dem Schock will das Team aber nicht aufgeben, nach dem Motto: „Das kann noch nicht das Ende sein!“ Um einen Nachfolger zu finanzieren, wurde sofort eine Spendenkampagne ins Leben gerufen. Die Community zeigt sich solidarisch und sammelt nach kürzester Zeit bereits Tausende Euro, um den „Bussi 2.0“ zu finanzieren.