News

Sean Tate alias The Butcher: Detroit-Techno-Künstler verstorben

Alexis Waltz

Sean Tate, in der Szene als The Butcher bekannt, ist tot. Er starb am 24. September im Alter von 55 Jahren, die von ihm mitgegründete Streaming-PlattformDetroit Promo TV bestätigte die Nachricht am 27. September. Eine Todesursache wurde nicht genannt.

Tate tauchte Mitte der Neunziger im Detroit-Techno-Untergrund auf, als Executive Producer von Terrence Parkers Stück „Love’s Got Me High” (1995). Als DJ begann er unter dem Namen DJ 1315 und wurde dann als The Butcher bekannt, regelmäßig in Europa und den USA gebucht. Seine Produktionen erschienen vor allem auf Detroit Techno Records von Mollison Folson alias Body Mechanic, mit dem er auch als Duo Folson & Tate arbeitete. Dazu kamen Beiträge für die Compilations von Rick Wilhite, unter anderem auf Rush Hour. 2018 gründete er das Label RWYS („Remember Why You Started”), auf dem neben ihm selbst Strand, Spacetime Distortion und Folson veröffentlichten.

2014 starteten Tate und Folson The Bassment, eine lokale Live-Streaming-Plattform, die jeden Sonntag aus einem Detroiter Keller sendete. Zu Gast waren Suburban Knight, Los Hermanos, Mark Flash oder Egyptian Lover. Tate war außerdem Anwalt und galt als Community-Aktivist, der gegen Armut in seiner Stadt ankämpfte.

Seine Musik trug Detroit im Titel. Die Reihe „A Matter of …” mit Stücken wie „A Matter of Creation”, „A Matter of Pain” und „A Matter of Respect” verband laut Tate Detroiter Erfahrung mit persönlichen Lebensabschnitten. „A Matter of Creation” feierte die Geburt seines Labels RWYS und die seines ersten Kindes. Detroit, sagte er in einem Interview, höre man in jedem Track: Sirenen auf der Straße, Kinder beim Spielen, den Jubel im Stadion, das Wasser auf Belle Isle.

Sean Tate alias The Butcher (Foto: unbekannt)

News

Weiterlesen

Eine Nacht, ein Ticket, neun Orte: Jena feiert erste „Lange Nacht der Clubkultur”

News
Am 23. Oktober öffnen neun Clubs und Veranstaltungsorte für 16 Euro Eintritt. Damit sollen auch junge Menschen zum Feiern animiert werden.

Eine Nacht, ein Ticket, neun Orte: Jena feiert erste „Lange Nacht der Clubkultur”

News
Am 23. Oktober öffnen neun Clubs und Veranstaltungsorte für 16 Euro Eintritt. Damit sollen auch junge Menschen zum Feiern animiert werden.

München: DNA Club veröffentlicht Statement nach schweren Vorwürfen um Sonder-Ankündigung

Die Verantwortlichen erklären allerdings nicht, warum sie erst jetzt auf die Anschuldigungen reagieren.
News Mascha Schaper -
Weiterlesen

Technics: Mit dem SL-1210MKX kommt ein Plattenspieler speziell für DJs

Technics präsentiert auf dem ADE einen neuen Profi-Turntable, der speziell auf die Bedürfnisse von DJs und die taffen Bedingungen auf großen Bühnen zugeschnitten ist.
News Mascha Schaper -
Weiterlesen

Beliebter „Technobus MV“ nach Brand komplett zerstört: Spendenaufruf soll Projekt retten

Der beliebte Technobus MV ist nach einem Motorschaden komplett ausgebrannt. Doch das Team gibt nicht auf und startet einen Spendenaufruf für den „Bussi 2.0“.
News Mascha Schaper -
Weiterlesen

„Sonder”-Eröffnung: Rebranding von Münchens DNA Club löst Shitstorm aus

Die Macher des geschlossenen DNA Clubs kündigen ihr neues Projekt Sonder an – die Szene reagiert in zahllosen Social-Media-Kommentaren mit massiver Kritik.
News Mascha Schaper -
Weiterlesen

Razzia im Casa Kuà: Polizei durchsucht Berliner Trans-Zentrum

Einsatz der Berliner Polizei im Casa Kuà: Wegen eines angekündigten Workshops durchsuchten Einsatzkräfte die Räume des Kollektivs und ernteten dafür scharfe Kritik.
News Mascha Schaper -
Weiterlesen

Zürich: Freie Szene kritisiert Gewalt nach illegaler Techno-Party

Warum Zürcher Party-Kollektive nach den Ausschreitungen am Hardplatz um ihre erkämpften Freiräume bangen und sich klar von der Gewalt abgrenzen.
News Mascha Schaper -
Weiterlesen

Gen Z und Clubkultur: Jeder zweite verzichtet wegen Angst aufs Tanzen

Immer mehr junge Menschen meiden das Tanzen im Club aus Sorge, unfreiwillig zum Social-Media-Content zu werden. Das besagt eine aktuelle Untersuchung des US-Gesundheitsdienstleisters LifeStance...
News Christoph Gleich -
Weiterlesen

[119]: Neuer Berliner Technoclub eröffnet am 23.10.

Der neue Club in der Storkower Straße im Prenzlauer Berg befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft von ROSA und DSTRKT.
News Alexis Waltz -
Weiterlesen

München: DNA Club veröffentlicht Statement nach schweren Vorwürfen um Sonder-Ankündigung

News Mascha Schaper -
Die Verantwortlichen erklären allerdings nicht, warum sie erst jetzt auf die Anschuldigungen reagieren.

Technics: Mit dem SL-1210MKX kommt ein Plattenspieler speziell für DJs

News Mascha Schaper -
Technics präsentiert auf dem ADE einen neuen Profi-Turntable, der speziell auf die Bedürfnisse von DJs und die taffen Bedingungen auf großen Bühnen zugeschnitten ist.

Beliebter „Technobus MV“ nach Brand komplett zerstört: Spendenaufruf soll Projekt retten

News Mascha Schaper -
Der beliebte Technobus MV ist nach einem Motorschaden komplett ausgebrannt. Doch das Team gibt nicht auf und startet einen Spendenaufruf für den „Bussi 2.0“.
Seit Ende 2023 war das DNA im Werksviertel eine feste Anlaufstelle für Techno, Hardgroove und Trance (Foto: DNA Club)

„Sonder”-Eröffnung: Rebranding von Münchens DNA Club löst Shitstorm aus

News Mascha Schaper -
Die Macher des geschlossenen DNA Clubs kündigen ihr neues Projekt Sonder an – die Szene reagiert in zahllosen Social-Media-Kommentaren mit massiver Kritik.

Razzia im Casa Kuà: Polizei durchsucht Berliner Trans-Zentrum

News Mascha Schaper -
Einsatz der Berliner Polizei im Casa Kuà: Wegen eines angekündigten Workshops durchsuchten Einsatzkräfte die Räume des Kollektivs und ernteten dafür scharfe Kritik.

Zürich: Freie Szene kritisiert Gewalt nach illegaler Techno-Party

News Mascha Schaper -
Warum Zürcher Party-Kollektive nach den Ausschreitungen am Hardplatz um ihre erkämpften Freiräume bangen und sich klar von der Gewalt abgrenzen.
Drei junge Mädchen sitzen vor einer Kamera, eine trägt eine schnelle Brille.

Gen Z und Clubkultur: Jeder zweite verzichtet wegen Angst aufs Tanzen

News Christoph Gleich -
Immer mehr junge Menschen meiden das Tanzen im Club aus Sorge, unfreiwillig zum Social-Media-Content zu werden. Das besagt eine aktuelle Untersuchung des US-Gesundheitsdienstleisters LifeStance...

[119]: Neuer Berliner Technoclub eröffnet am 23.10.

News Alexis Waltz -
Der neue Club in der Storkower Straße im Prenzlauer Berg befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft von ROSA und DSTRKT.