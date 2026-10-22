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Technics: Mit dem SL-1210MKX kommt ein Plattenspieler speziell für DJs

Mascha Schaper

Technics stellt mit dem SL-1210MKX einen Nachfolger zu seinem legendären DJ-Plattenspieler vor. Die Panasonic-Tochter hat das zwölf Kilogramm schwere Modell gezielt für harte Bedingungen moderner Club-Umgebungen entwickelt. Um das alte Problem von wackeligen Decks zu lösen, setzt Technics nun auf ein schwereres, neu ausbalanciertes Chassis und überarbeitete Isolationsfüße, die störende Schwingungen schlucken sollen, ohne die Performance beim Mixen oder Scratching einzuschränken.

Auch unter der Haube des neuen SL-120MKX  gibt es einiges zu entdecken. Technics hat unter anderem den Pitch-Bereich erweitert, der neben einem extrem feinen ±4-Prozent-Modus für sehr feines Beatmatching auch eine breitere ±50-Option für experimentelle Sessions bietet. Dazu kommen ein eisenkernloser Direktantrieb mit einstellbarem Drehmoment, anpassbare Bremsgeschwindigkeit und eine Rücklauffunktion. Übrigens: Das Kürzel „X” im Produktnamen des Turntables steht für „Expert” und „Extreme”. Das neue Modell soll 1.499 Euro kosten.

Der Technics SL-1200 begründete 1972 mit seinem revolutionären Direktantrieb das moderne DJing und stieg ab dem MK2 (1979) zum weltweiten Industriestandard der Club- und Hip-Hop-Kultur auf. Nach der vorübergehenden Einstellung der Reihe im Jahr 2010 führte Technics die Serie aufgrund der anhaltend hohen Nachfrage fort. Der neue SL-1210MKX reiht sich damit in eine über 50-jährige Geschichte ein.

Der neue SL-1210MKX von Technics (Foto: Panasonic)

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