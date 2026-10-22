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Eine Nacht, ein Ticket, neun Orte: Jena feiert erste „Lange Nacht der Clubkultur”

Madu Abeysekera

In Jena findet am 23. Oktober 2026 erstmals eine „Lange Nacht der Clubkultur” statt. Neun Clubs und Veranstaltungsorte machen mit, das Ticket kostet 16 Euro. Unter dem Motto „Eine Nacht. Ein Ticket. Mehrere Kulturorte” sollen damit vor allem junge Menschen animiert werden, Clubs wieder häufiger zu besuchen, erklärt Initiator Christoph Litwinov im Takt Magazin.

Im Café Wagner steht der Underground-Charakter im Mittelpunkt: GraveyardPrinzess eröffnet mit Wave-Sounds. Danach folgen Bassratte mit einem Techno-Live-Act sowie DJs aus der Crew AML. Parallel bietet der Mikro Club elektronische Musik abseits des Mainstreams. Im Planetarium spielt 12inchkid Ambient und Downbeat, gefolgt von Phoebe mit Balearic House, Nu Disco und Groovy House. Ebenfalls gehören das Kassablanca, der Rosenkeller, das Spacement, das Haus auf der Mauer, das KuBa Jena und der Mikro Club zu den beteiligten Venues.

Der ehemalige Türsteher Christoph Litwinov ist Szenegröße und Koordinator der Nachtkultur. Die Idee zur „Langen Nacht der Clubkultur” entstand aus Gesprächen mit der Szene selbst. „Ich habe die Akteure an einen Tisch geholt, wir haben uns abends ein, zwei Stunden getroffen und über die aktuelle Lage gesprochen”, so Litwinov. Im Anschluss wurden Budgets, Ticketverkauf- und Marketingstrategien und ein Awareness-Konzept entwickelt. 

Alle Informationen zur „Langen Nacht der Clubkultur” in Jena sowie die teilnehmenden Clubs findest du hier.

DJ-Set im Planetarium Jena (Foto: Instagram/eva.noros)

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