Berliner Kultursenatorin Sarah Wedl-Wilson: Watergate in den Räumen des SchwuZ?

Jakob Senger

Die Berliner Kultursenatorin Sarah Wedl-Wilson hat im Kulturausschuss des Berliner Senats den derzeit heimatlosen Club Watergate für die ungenutzten Räume der ehemaligen Kindl-Brauerei in der Rollbergstraße in Neukölln ins Spiel gebracht. Sie nannte den Club als Beispiel dafür, wie bestehende Berliner Clubinstitutionen perspektivisch in gesicherte Räume umziehen könnten. Eine konkrete Verbindung zwischen Watergate und den Räumlichkeiten besteht laut ihren Aussagen jedoch nicht.

Berlins Kultursenatorin Sarah Wedl-Wilson (Foto: Markus Neumann)
Berlins Kultursenatorin Sarah Wedl-Wilson (Foto: Markus Neumann)

Das Watergate selbst hat seit seiner Schließung Ende 2024 keine aktive Suche nach einem neuen festen Standort bestätigt. Die Betreiber verwiesen damals auf das Auslaufen des Mietvertrags und steigende Kosten, äußerten aber keine Pläne für einen Umzug oder eine Wiedereröffnung in festen Räumen. Der Club war seitdem nur in Form temporärer Projekte präsent.

Zuvor war das SchwuZ knapp fünf Jahrzehnte in den Räumlichkeiten der ehemaligen Kindl-Brauerei beheimatet. Laut Wedl-Wilson sucht die Clubcommission derzeit nach einem kleineren Veranstaltungsort für den ehemals ältesten und größten queeren Club Berlins, damit „das SchwuZ als Idee weiter fortgesetzt werden kann”. Im Juli hatte der Club Insolvenz angemeldet. Trotz intensiver Bemühungen zur Rettung des Clubs fand am 1. November 2025 die letzte Party statt. Seitdem steht der Standort in der Rollbergstraße leer.

Schloss Ende vergangenen Jahres: das Watergate (Foto: Marie Staggat)


K.-O.-Tropfen: Einsatz soll stärker bestraft werden

Bislang zog der Einsatz von K.O.-Tropfen nur eine Mindestfreiheitsstrafe von drei Jahren nach sich. Dieser Wert wird künftig angehoben.

K.-O.-Tropfen: Einsatz soll stärker bestraft werden

Bislang zog der Einsatz von K.O.-Tropfen nur eine Mindestfreiheitsstrafe von drei Jahren nach sich. Dieser Wert wird künftig angehoben.

Fusion: Organisator:innen kündigen Pause für 2027 an

Währenddessen laufen die Vorbereitungen für den Ticketvorverkauf zum 30. Fusion-Jubiläum im kommenden Jahr.
Albert Gabriel alias Arj Snoek: Kölner House-Produzent verstorben

Als Arj Snoek prägte Albert Gabriel ab Ende der Neunziger die Kölner House-Szene und wurde etwa mit dem Track „Dizko Queen” bekannt.
Boiler Room: Mitarbeitende wegen „Umstrukturierungen” gekündigt

Nach der Übernahme von Boiler Room durch Superstruct Entertainment folgten Boykotte, nun offenbar Entlassungen im zweistelligen Bereich.
MOMEM: Ausstellung über das Omen eröffnet

Seltene Fotos, Filmaufnahmen und Zeitdokumente aus den Jahren 1988 bis 1998 erinnern an die Hochzeiten des Frankfurter Clubs Omen.
Spotify: Streamingdienst übernimmt Online-Datenbank WhoSampled

WhoSampled soll die Grundlage für das neue Musikentdeckungs-Tool SongDNA bilden, das Spotify mit der Übernahme ankündigt.
Großbritannien: Regierung will Ticket-Abzocke Riegel vorschieben

Radiohead und Dua Lipa hatten einen offenen Brief an Premierminister Keir Starmer gerichtet – nun reagiert die Politik.
Danny Fiedler: Thüringer Nacht-Aktivist verstorben

Mit Danny Fiedler ist ein Mensch verstorben, der die ostdeutsche Szene in vielerlei Hinsicht bereicherte.
APPLAUS-Award: 1,7 Millionen Euro für 88 Veranstaltende

Einer der drei Hauptpreise ging an das objekt klein a in Dresden. Ebenfalls ausgezeichnet wurden Cassiopeia, KM28, Sameheads und Neue Zukunft in Berlin.
Die Turmbühne auf der Fusion (Foto: Julian Fischer)

Albert Gabriel (Foto: Instagram/ Albert Gabriel)

Sven Väth im Omen (Foto: Unbekannt)

WhoSampled-Gründer Nadav Poraz (Foto: Presse)

Das Glastonbury (Foto: Presse)

Danny Fiedler (Foto: Instagram/ Danny Fiedler)

Kulturstaatsminister Wolfram Weimer beim APPLAUS-Award 2025 (Foto: Initiative Musik)

