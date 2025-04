„Don’t Stop The Dance”: Watergate kehrt mit Eventreihe zurück

Der geschlossene Berliner Club Watergate kehrt mit einer Eventreihe zurück. Unter dem Namen „Don’t Stop The Dance” hostet das ehemalige Watergate-Team vier Partys im Sage Beach. „Geist und Identität” des ehemaligen Veranstaltungsortes sollen in einer neuen Umgebung eingefangen werden, heißt es in der Ankündigung.

Insgesamt sind vier Events im Open-Air-Club an der Köpenicker Straße geplant. Die erste Party findet am 24. Mai mit Chris Luno als Headliner statt. Weiter geht es am 14. Juni. Dort stehen Bedouin, Andhim und JAMIIE auf dem Programm. Die Line-ups für die Partys am 5. Juli und 16. August werden noch bekanntgegeben.

Ulrich Wombacher, Steffen Hack und Niklas Eichstädt öffneten das Watergate 2002 an der Oberbaumbrücke am Kreuzberger Spreeufer. Das Watergate existierte nicht nur als Club, sondern auch als Label, das den musikalischen Charakter des Clubs spiegelte. Ende 2024 musste das Watergate aufgrund steigender Mietkosten schließen.