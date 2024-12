Watergate: Das ist das Line-up für die Closing-Party

Das Watergate hat das Line-up seiner Closing-Party bekanntgegeben. Unter dem Motto „Every End Is A New Beginning” feiern ab 31. Dezember 2024 über 40 DJs mit. Dabei sind langjährige Wegbegleiter:innen des Berliner Clubs, etwa Anja Schneider, Pan-Pot und Marco Resmann.

Das vollständige Line-up für das Closing findet ihr hier. Wer sich zuvor verabschieden will, hat außerdem an den verbleibenden Wochenenden Gelegenheit. An mehreren „Farewell”-Partys treten unter anderem Christian Löffler, Richie Hawtin und Anfisa Letyago auf.

Das Watergate gehört zu den einflussreichsten Clubs in Berlin. Es wurde 2002 an der Oberbaumbrücke geöffnet. Im September gaben die Betreiber bekannt, den Club Ende 2024 zu schließen.