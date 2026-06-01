Ein vom offiziellen Account des Weißen Hauses auf X veröffentlichtes Propaganda-Video sorgt derzeit unter Fans von Boards of Canada für Aufsehen. Der 15-sekündige Clip ist mit einem Ausschnitt aus dem Track „Deep Time” unterlegt, ein Stück aus dem neuen Boards-of-Canada-Album Inferno. Dazu erinnert auch die visuelle Gestaltung stark an die typische VHS- und Analogästhetik, die das Duo zuletzt im Rahmen seiner Albumkampagne verwendete.

In einer Stellungnahme gegenüber Resident Advisor erklärte Warp Records, dass weder das Label noch Boards of Canada „die unerlaubte Nutzung ihrer Musik für politische Botschaften dulden”. Wie die Trump-Regierung an den zu diesem Zeitpunkt noch unveröffentlichten Track gelangt ist, bleibt bislang unklar.

In der Vergangenheit hatte sie wiederholt Musik ohne die erforderliche Zustimmung der Künstler:innen genutzt. Acts wie The White Stripes, Isaac Hayes und Eddy Grant hatten deshalb rechtliche Schritte eingeleitet und die unautorisierte Verwendung ihrer Werke in Wahlkampfvideos angefochten. Auch Rihanna, Neil Young, die Rolling Stones, ABBA, Pharrell Williams und Queen haben Unterlassungserklärungen ausgesprochen oder öffentlich mit juristischen Konsequenzen gedroht.

Inferno ist am vergangenen Freitag erschienen, es ist das erste Album des schottischen Electronica-Duos seit über 13 Jahren. Unseren Nachbericht zur Berliner Album Listening-Session lest ihr hier.