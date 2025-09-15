Mitglied jetzt!
SchwuZ: Crowdfunding zur Rettung des Clubs gestartet

Tom-Luca Freund

Das SchwuZ hat eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, um den Club vor dem Kauf durch Investor:innen zu schützen. Die als „Mission: SchwuZ Schutz” gestartete Aktion will bis zum 24. September 300.000 Euro sammeln. Rund einen Tag nach Beginn der Kampagne sind rund 16.000 Euro zusammengekommen, das sind 6 Prozent des angestrebten Betrages.

Das eingesammelte Geld wird zum einen benötigt, um in einem möglichen Wettstreit mit Investor:innen ein gutes Angebot machen zu können. „Der andere Teil ist unser Beitrag zum Startkapital für einen Neuanfang”, so der Text zur Kampagne. Falls der Club in seiner jetzigen Form nicht gerettet werden kann, soll das Geld entweder für einen Neuanfang oder als Spende für queere Projekte genutzt werden.

Das SchwuZ präsentiert sich im Aufruf zum Crowdfunding selbstkritisch: „Der Club hat es nach der Pandemie nicht geschafft, sich neu zu erfinden. Viele haben sich zurückgemeldet: Das SchwuZ ist nicht mehr dasselbe, die Musik ist immer gleich, der Vibe passt nicht mehr.” Für einen eventuellen Neuanfang im alten Club sei eine Gruppe mit Personen aus der queeren Community zusammengestellt worden, die neue Konzepte erarbeiten soll.

Ob die gewünschte Summe zum passenden Termin zustande kommt ist unklar. Bei einer ähnlichen Crowdfunding-Aktion zur Modernisierung der SchwuZ-Infrastruktur Anfang April kamen statt der anvisierten 150.000 Euro nur rund 3.200 Euro zustande.

Das SchwuZ wurde 1977 gegründet und versteht sich als queerer Safe Space und kultureller Begegnungsort. In diesem Jahr stand es schon mehrfach in den Schlagzeilen: Neben einer strengen Türpolitik wurde die Entlassung von rund einem Drittel der Belegschaft kritisiert, darunter laut Kritiker:innen besonders häufig trans* und nicht-binäre Personen oder PoC. Anfang August hat der Club Insolvenz angemeldet. Damals wurde erklärt, dass der Clubbetrieb bis Oktober gesichert sei.

Das SchwuZ (Foto: SchwuZ)


Wanton Witch ist eine der Artists auf der Three Sounds Expo (Foto: Wanton Witch / Instagram)

Three Sound Expo: Festival zur politischen Desillusionierung startet in Berlin

News Lea Jessen -
Welche Rolle spielt elektronische Musik und Tanzkultur bei politischen Bewegungen? Dieser Frage geht die Three Sound Expo an diesem Wochenende nach.
Das Tor des Berliner Clubs Sisyphos (Foto: Wikipedia / Rio65Trio)

Sisyphos: Berliner Techno-Club lädt zum „Tag des offenen Tors”

News Katharina Pittack -
Gemeinsam mit all seinen Entchen, Vorträgen und Musik blickt das Sisyphos auf 17 Jahre Clubgeschichte zurück.
Foto: AMF Secret Raves / Instagram

Lüdenscheid: 27-Jähriger nach Rave verstorben

News Lea Jessen -
Im Märkischen Kreis werden regelmäßig sogennate Secret Raves organisiert. Nach einem solchen ist nun ein Mann verstorben.

Bayern: Regierung verhindert legalen Cannabis-Anbau

News Tom-Luca Freund -
Das Anbauen von Cannabis ist in Deutschland legal. Eine kontroverse Auslegung des Baurechts soll das auch beim letzten Cannabisclub in Bayern allerdings verhindern.
Die Freie Kulturkarawane in Weimar 2025 (Foto: Instagram / maxi.malmusic)

Kulturkarawane Weimar: Tanzdemo sorgt für Unmut

News Tom-Luca Freund -
Die Kulturkarawane zog am Wochenende mit einer Tanzdemo durch Weimar – Strecken-Anrainer:innen beschwerten sich über die Lautstärke.
Keith Nunnally (Foto: Ralphi Rosario / Facebook)

Keith Nunnally: House-Vokalist aus Chicago verstorben

News Lea Jessen -
Keith Nunnally war die Stimme hinter „Jack Your Body” und „Let The Music Take Control”. Jetzt trauert Chicago um einen wegweisenden Musiker.
Der Ponyhof in Frankfurt, einer der Gewinner der letzten Runde (Foto: Ponyhof Frankfurt)

Live 500: Kulturförderprogramm geht in die dritte Runde

News Katharina Pittack -
Das Programm der Initiative Musik unterstützt Konzerte und Partys insbesondere in ländlichen und kulturstrukturell schwächeren Regionen.
Voices From The Lake (Foto: Presse)

Voices From The Lake: Zweites Album angekündigt

News Katharina Pittack -
13 Jahre sind vergangen, seit das stilprägende Album von Donato Dozzy und Neel erschienen ist. Nun setzen sie zum zweiten Kapitel an.

