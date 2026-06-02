News

Hai in den Mai: Veranstalter stellt Insolvenzantrag

Daniel Boeglmueller

Der Waldfrieden e.V. hat in einem Statement bekanntgegeben, dass die hauseigene Veranstaltungsfirma Waldfrieden Events GmbH insolvent ist. Der Verein organisiert unter anderem die Festivals Hai in den Mai und Wonderland nahe Stemwede in Nordrhein-Westfalen. Bereits Ende April musste das Hai in den Mai aufgrund neuer Auflagen zum Natur- und Artenschutz abgesagt werden.

Nun teilte die zuständige Kreisverwaltung Minden-Lübbecke mit, dass auch das für August geplante Festival Wonderland keine Genehmigung zur Durchführung erhalten wird. Beide Veranstaltungen sollten am selben Standort im nordrhein-westfälischen Stemwede stattfinden.

„Diesmal wird von der Kreisverwaltung klar kommuniziert, dass man definitiv eine vollständige Artenschutzprüfung verlangt, die bis August einfach nicht fertig sein kann”, heißt es in dem Statement. Die nicht erteilten Zulassungen seien „letztlich der endgültige Grund, warum sich die Insolvenz nicht mehr abwenden ließ”, erklärt der Waldfrieden e.V. weiter.

Der Waldfrieden e.V. gibt an, trotz der Insolvenz weiter kleinere Partys veranstalten zu wollen und auch weiter nach neuen Standorten für die beiden großen Festivals zu suchen.

Es ist unklar, ob gekaufte Tickets rückerstattet werden können. „Sollten Sie die Erstattung der Ticketpreise nicht über den Zahlungsdienstleister PayPal zurückerhalten, bleibt es Ihnen unbenommen, Ihre Forderungen nach Insolvenzeröffnung bei dem Insolvenzverwalter zur Insolvenztabelle anzumelden. Wo und wie Sie Ihre Forderung anmelden können, werden wir hier zeitnah mitteilen”, heißt es auf der Webseite des Vereins.

Das Hai in den Mai hatte seit 1997 jedes Jahr rund um den 1. Mai Tausende Fans von Goa und Psytrance ins nordrhein-westfälische Stemwede gezogen. Mit der Insolvenz der Veranstalterfirma ist das vorläufige Ende des Traditionsfestivals mit über 30-Jähriger Geschichte final besiegelt.

Das Wonderland-Festival 2025 war durchaus gut besucht (Foto: Yannick Kroll)

News

Weiterlesen

Im Vergleich zum Vorjahr: Berlin Tourismus 2025 rückläufig

News
Europäischer Städtetourismus hatte im vergangenen Jahr ein solides Wachstum zu verzeichnen. Anders sieht es in Berlin aus.

Im Vergleich zum Vorjahr: Berlin Tourismus 2025 rückläufig

News
Europäischer Städtetourismus hatte im vergangenen Jahr ein solides Wachstum zu verzeichnen. Anders sieht es in Berlin aus.

DJ Chicago: Psytrance-Pionier im Alter von 80 Jahren gestorben

Mit DJ Chicago verliert die internationale Psytrance-Szene einen ihrer Wegbereiter. Als Gründungsmitglied prägte er das Genre.
News Johanna Lühr -
Weiterlesen

Heinsberg in NRW: Großraumdisco Himmerich schließt nach 75 Jahren

Seit 1951 hatte die Discothek 25 Millionen Besucher:innen, 30 Millionen Liter Bier wurden ausgeschenkt, schreibt Inhaberin Marianne Limburg.
News Daniel Boeglmueller -
Weiterlesen

Das White Hotel in Manchester: Underground-Club kündigt Schließung für 2027 an

The White Hotel gilt es einer der freisten und unberechenbarsten Clubs in England, der gängige Formate sprengt.
News Johanna Lühr -
Weiterlesen

Fantasm-Gerichtsprozess: Beschuldigte will in Revision gehen

Zuvor hatte Fantasm erklärt, dass der Fall zu seinen Gunsten entschieden worden sei. Die Gegenseite spricht von einer falschen Darstellung.
News Daniel Boeglmueller -
Weiterlesen

Ick mach Welle: Berliner Inklusionsprojekt kämpft ums Überleben

Seit 2018 schafft ICK MACH WELLE Zugänge zur Clubkultur für Künstler:innen mit Behinderung. Nun ist das Team auf eure Hilfe angewiesen.
News Johanna Lühr -
Weiterlesen

Boards of Canada: US-Regierung nutzt „Inferno”-Track für Propaganda-Reel

Fans sind empört, Warp Records protestiert. Unklar ist, wie die Trump-Regierung an den zu diesem Zeitpunkt unveröffentlichten Track gelangt ist.
News Daniel Boeglmueller -
Weiterlesen

Bijan Blum: Wegbereiter des Sound of Frankfurt verstorben

Als Resident des Dorian Gray lieferte der DJ den Startschuss für den Höhenflug des Nachtlebens der Stadt in den Achtzigern und Neunzigern.
News Alexis Waltz -
Weiterlesen

DJ Marcelle: DJ kündigt nach Herz-OP Rückkehr auf die Bühne an

Nach einer Herzoperation im März arbeitet DJ Marcelle an ihrem Comeback. Ihre Radioshow läuft bereits, Live-Auftritte sollen schrittweise folgen.
News Johanna Lühr -
Weiterlesen
Mit DJ Chicago verliert die internationale Psytrance-Szene einen ihrer Wegbereiter (Foto: Shane Rousso)

DJ Chicago: Psytrance-Pionier im Alter von 80 Jahren gestorben

News Johanna Lühr -
Mit DJ Chicago verliert die internationale Psytrance-Szene einen ihrer Wegbereiter. Als Gründungsmitglied prägte er das Genre.
Die Discothek Himmerich war ein Fixpunkt der Partygänger*innen im Kreis Heinsberg (Foto: Facebook/Discothek Himmerich)

Heinsberg in NRW: Großraumdisco Himmerich schließt nach 75 Jahren

News Daniel Boeglmueller -
Seit 1951 hatte die Discothek 25 Millionen Besucher:innen, 30 Millionen Liter Bier wurden ausgeschenkt, schreibt Inhaberin Marianne Limburg.
Das White Hotel gilt es einer der freisten und unberechenbarsten Clubs in England, der gängige Formate sprengt und Musik mit Kunst und politischer Performance zusammenbringt (Foto: Alexis Waltz)

Das White Hotel in Manchester: Underground-Club kündigt Schließung für 2027 an

News Johanna Lühr -
The White Hotel gilt es einer der freisten und unberechenbarsten Clubs in England, der gängige Formate sprengt.
Der US-amerikanische DJ Fantasm sieht sich mit diversen Vorwürfen konfrontiert (Foto: tickets ibiza)

Fantasm-Gerichtsprozess: Beschuldigte will in Revision gehen

News Daniel Boeglmueller -
Zuvor hatte Fantasm erklärt, dass der Fall zu seinen Gunsten entschieden worden sei. Die Gegenseite spricht von einer falschen Darstellung.
Das Kollektiv Ick Mach Welle (Collage: Ick Mach Welle)

Ick mach Welle: Berliner Inklusionsprojekt kämpft ums Überleben

News Johanna Lühr -
Seit 2018 schafft ICK MACH WELLE Zugänge zur Clubkultur für Künstler:innen mit Behinderung. Nun ist das Team auf eure Hilfe angewiesen.
Das Weiße Haus in Washington D.C. (Foto: White House)

Boards of Canada: US-Regierung nutzt „Inferno”-Track für Propaganda-Reel

News Daniel Boeglmueller -
Fans sind empört, Warp Records protestiert. Unklar ist, wie die Trump-Regierung an den zu diesem Zeitpunkt unveröffentlichten Track gelangt ist.

Bijan Blum: Wegbereiter des Sound of Frankfurt verstorben

News Alexis Waltz -
Als Resident des Dorian Gray lieferte der DJ den Startschuss für den Höhenflug des Nachtlebens der Stadt in den Achtzigern und Neunzigern.
DJ Marcelle (Foto: Presse)

DJ Marcelle: DJ kündigt nach Herz-OP Rückkehr auf die Bühne an

News Johanna Lühr -
Nach einer Herzoperation im März arbeitet DJ Marcelle an ihrem Comeback. Ihre Radioshow läuft bereits, Live-Auftritte sollen schrittweise folgen.