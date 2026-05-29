News

Bijan Blum: Wegbereiter des Sound of Frankfurt verstorben

Alexis Waltz

Bijan Blum ist verstorben. Der DJ war der prägende Resident in der Anfangszeit des Dorian Gray in der ersten Hälfte der Achtziger. In dem Club im Frankfurter Flughafen feuerte Blum den Startschuss für den Sound of Frankfurt ab, der das Nachtleben der Stadt für zwei Dekaden einzigartig machte.

Blum gilt als Vorbild und Inspiration für Sven Väth und viele weitere Dorian-Gray-Residents. Viele Freunde und Weggefährten kondolieren in den sozialen Medien. Todestag und -ursache sind allerdings unbekannt. Im Februar hatte Bijan Blum von einem Besuch auf der Intensivstation berichtet, ohne auf Umstände einzugehen.

Bijan Blum in der DJ-Kanzel des Mainfloors des Dorian Gray (Foto: Barbara Klemm)

Bijan Blum wächst in Köln auf, geht mit Erwin Bach, dem Ehemann von Tina Turner, zur Schule. Später macht er eine Ausbildung zum Textilkaufmann und übt diesen Beruf zunächst auch aus. Die Musik faszinierte ihn schon als Kind, die Stereoanlage seiner iranisch-deutschen Eltern läuft auf Hochtouren. Schon früh kauft er eigene Platten.

„Dieses Musik-Gen hatte ich schon immer im Blut”, erzählt Blum 2018 dem Journalisten und Frankfurter Szene-Chronisten Alexander Antonakis. Schon mit 16, Anfang der Siebziger, fängt er an aufzulegen, zuerst in Kölns Studenten-Diskothek Das Ding. „An der Tür hat seinerzeit der ehemalige Sportmoderator Wolf-Dieter Poschmann gestanden. Dann habe ich im Piccionaia aufgelegt, damals einer der besten Clubs der Stadt”, erinnert er sich im verlinkten Artikel.

Bijan Blum Silvester 2025 (Foto: Facebook Bijan Blum)

Nach der Ausbildung zieht es ihn nach Düsseldorf, dort legt er bei der Eröffnung des angesagten Malesh auf und wird dort Resident-DJ. Im Malesh entdecken ihn die beiden Dorian-Gray-Gründer Gerd Schüler und Michael Presinger.

Die beiden Clubmacher eifern dem Studio 54 in New York nach, wo die Reichen und Schönen der Stadt zu Discomusik tanzen. Monate vor der Eröffnung reisen Schüler und Presinger durch Deutschland, um sich DJs anzuhören und Ideen für ihren Feiertempel im Frankfurter Flughafen zu sammeln.

Bijan Blum im Studio (Foto: Archiv Bijan Blum)

Eines Nachts stehen Gerd Schüler und Michael Presinger zusammen mit Tom Esselborn, dem Besitzer des Tiffany in Mannheim, neben Blums DJ-Pult, erinnerte sich Blum 2018. Sie sind begeistert von seinen Skills und seinem Musikgeschmack und wollen ihn für das Dorian Gray verpflichten. Doch Blum lehnt zunächst ab, aus Loyalität gegenüber seinem damaligen Arbeitgeber. Es soll aber anders kommen.

In einer Düsseldorfer Szenekneipe gerät Blum mit einem Zivilpolizisten aneinander. Blum knockt den Beamten vom Hocker, Karate und Judo beherrscht er nämlich auch. Das Gesetz im Nacken, willigt Blum schließlich in das Angebot der Gray-Besitzer ein und zieht nach Frankfurt – zunächst in die ehemalige Wohnung der „Edelprostituierten” Rosemarie Nitribitt in der Stiftstraße, wie er sich gegenüber Antonakis erinnert.

Michael Münzing (SNAP!) und Bijan Blum im Omen (Foto: Archiv Bijan Blum)

Um Mitternacht am 28. November 1978 feiert das Dorian Gray seine spektakuläre Eröffnung für geladene Gäste. Es wimmelt vor Prominenten und Szenevolk. Alle sind dem Disco-Fieber verfallen, als erste Platte legt Blum „You Make Me Feel (Mighty Real)” von Sylvester auf.

Bijan Blum mit Sven Väth im Dorian Gray (Foto: Archiv Bijan Blum)

Auf dem großen Floor im Dorian Gray spielt er die „Hämmer”, wie er Antonakis erzählt hat. Import-Schallplatten aus den USA, die damals in Deutschland kaum erhältlich sind. So reist er zum Plattenkauf nach Amsterdam, London und Paris. Hits der Zeit sind „Le Freak” von Chic, „Dancer” von Gino Soccio oder Instant Funks „I Got My Mind Made Up”.

In der Mitte der Achtziger lebte Bijan Blum sechs Monate auf Ibiza (Foto: Archiv Bijan Blum)

In den ersten drei Monaten spielt Blum an jedem (!) der sieben Wochentage von 21 Uhr abends bis 8 Uhr morgens. Zwei freie Tage bekommt er, als Ulli Brenner und Michael Münzing von SNAP! als Verstärkung an den Decks dazukommen. Sechs Monate lang baut Blum das Aladdins in Aschaffenburg auf, in dieser Zeit vertritt ihn Peter Römer aus dem Hamburger Trinity im Dorian Gray.

Blum feiert mit der High Society. „Mein Leben war damals einfach eine riesige Party. Ständig lernte ich Leute kennen, es wurde ausschweifend gefeiert”, erinnert er sich. Blum ist auch als Laiendarsteller beim Film tätig, steht mit Karl Dall, Helmut Fischer oder Uschi Glas vor der Kamera, reist für Model-Jobs nach Paris und Mailand.

Sven Väth, Bijan Blum (Foto: Archiv Bijan Blum)

Neben seiner DJ-Tätigkeit sitzt Blum regelmäßig im Studio und nimmt Mixe für Plattenfirmen wie Ariola auf, etwa die Non-Stop-Compilation Super Disco Nights von 1986. In dieser Zeit eröffnet er mit einem Partner auch einen eigenen Club, die Weiße, der wegen seines ausgefallenen Sounds mit dem Berliner Dschungel verglichen wird. Nach einem Streit mit dem Mitbetreiber geht er zurück ins Dorian Gray.

1986 gibt Blum seine DJ-Tätigkeit im Gray auf, ist besonders in Paris und Mailand als Model aktiv. 1989 geht er für mehrere Monate als DJ nach Paris ins Le Palace. 1990 zieht er von Frankfurt nach Mannheim und übernimmt eine Residency im oben erwähnten Trinity. Blum verliert den Kontakt zur Frankfurter Szene und beendet einige Jahre später seine DJ-Karriere, um bei einer Hausverwaltung zu arbeiten.

Bijan Blum mit einem unbekannten Model in Paris (Foto: Archiv Bijan Blum)

In den Zehnerjahren meldet er sich bei Facebook an, nimmt Kontakt zu vielen Weggefährten von früher auf und spielt bei einer Reihe von Dorian-Gray-Comeback-Partys.

Bijan Blum im Dorian Gray (Foto: Archiv Bijan Blum)

News

Weiterlesen

Baurechtsnovelle im Bundeskabinett verabschiedet: Clubs sind Kulturstätten

News
Der Bundestag stufte Musikclubs schon 2021 als Kulturstätten ein. Nun ist die Reform konkret im Baurecht umgesetzt.

Baurechtsnovelle im Bundeskabinett verabschiedet: Clubs sind Kulturstätten

News
Der Bundestag stufte Musikclubs schon 2021 als Kulturstätten ein. Nun ist die Reform konkret im Baurecht umgesetzt.

Humboldthain: Berliner Club ist Bauskandal auf der Spur

Recherchen belasten nun das Bauamt des Bezirks Mitte. Es soll einen Luxemburger Investor um 1,2 Millionen Euro begünstigt haben.
News Daniel Boeglmueller -
Weiterlesen

DJ Hell: RAWAX kündigt Reissue von Debütalbum an

Die neue Pressung wurde für den Vinylschnitt optimiert, das Cover erinnert an den Münchner Kokainprozess von 1979.
News Daniel Boeglmueller -
Weiterlesen

Bunker Rostock: Rückzahlung von Corona-Hilfen könnte zu Insolvenz führen

Bis zum 10. Juni muss der Bunker Rostock 30.000 Euro zurückzahlen – Laut Betreiber:innen bedeute das den finanziellen Bankrott.
News Johanna Lühr -
Weiterlesen

Neben Tesla-Werk: Wildkamera beendet illegalen Wald-Rave bei Berlin

Statt Füchsen und Hasen beobachtete ein Förster knapp 100 Raver*innen und schlug Alarm. Die illegale Pfingst-Party wurde aufgelöst.
News Daniel Boeglmueller -
Weiterlesen

OXI: Brandstiftung Ursache für Feuer am Montag

Nach dem Brand am vergangenen Montag äußert sich der Club zum ersten Mal zu dem Vorfall, bei dem ein massiver Schaden entstanden ist.
News Alexis Waltz -
Weiterlesen

Philipp Jung: M.A.N.D.Y-Mitglied unerwartet verstorben

Philipp Jung war eine der Schlüsselfiguren der House-Szene der Zweitausender. Die Szene trauert um den Get-Physical-Mitbegründer.
News Alexis Waltz -
Weiterlesen

„Free Party: A Folk History”: Doku über britische Rave-Bewegung im Stream

Der Film begleitet die Kollektive Spiral Tribe und DiY Sound System – zwei der wichtigsten Protagonistinnen des Freetekno.
News Daniel Boeglmueller -
Weiterlesen

„Living for the City”: Doku zeigt Detroiter Einfluss auf Musikkultur

Die erste von acht Folgen führt zu den Ursprüngen von Techno, Hip-Hop und dem legendären Musiklabel Motown.
News Daniel Boeglmueller -
Weiterlesen
Der Humbodthain Club sieht sich durch das Bauvorhaben bedroht (Foto: Marie Staggat)

Humboldthain: Berliner Club ist Bauskandal auf der Spur

News Daniel Boeglmueller -
Recherchen belasten nun das Bauamt des Bezirks Mitte. Es soll einen Luxemburger Investor um 1,2 Millionen Euro begünstigt haben.

DJ Hell: RAWAX kündigt Reissue von Debütalbum an

News Daniel Boeglmueller -
Die neue Pressung wurde für den Vinylschnitt optimiert, das Cover erinnert an den Münchner Kokainprozess von 1979.
Der Bunker in Rostock (Foto: Google/rsxopc)

Bunker Rostock: Rückzahlung von Corona-Hilfen könnte zu Insolvenz führen

News Johanna Lühr -
Bis zum 10. Juni muss der Bunker Rostock 30.000 Euro zurückzahlen – Laut Betreiber:innen bedeute das den finanziellen Bankrott.
Die Raver:innen wurden durch eine vergleichbare Wildkamera entdeckt (Foto: Euregiohunt)

Neben Tesla-Werk: Wildkamera beendet illegalen Wald-Rave bei Berlin

News Daniel Boeglmueller -
Statt Füchsen und Hasen beobachtete ein Förster knapp 100 Raver*innen und schlug Alarm. Die illegale Pfingst-Party wurde aufgelöst.
Die Feuerwehr konnte den Brandsatz sicherstellen (Foto: OXI)

OXI: Brandstiftung Ursache für Feuer am Montag

News Alexis Waltz -
Nach dem Brand am vergangenen Montag äußert sich der Club zum ersten Mal zu dem Vorfall, bei dem ein massiver Schaden entstanden ist.

Philipp Jung: M.A.N.D.Y-Mitglied unerwartet verstorben

News Alexis Waltz -
Philipp Jung war eine der Schlüsselfiguren der House-Szene der Zweitausender. Die Szene trauert um den Get-Physical-Mitbegründer.

„Free Party: A Folk History”: Doku über britische Rave-Bewegung im Stream

News Daniel Boeglmueller -
Der Film begleitet die Kollektive Spiral Tribe und DiY Sound System – zwei der wichtigsten Protagonistinnen des Freetekno.

„Living for the City”: Doku zeigt Detroiter Einfluss auf Musikkultur

News Daniel Boeglmueller -
Die erste von acht Folgen führt zu den Ursprüngen von Techno, Hip-Hop und dem legendären Musiklabel Motown.