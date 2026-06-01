Heinsberg in NRW: Großraumdisco Himmerich schließt nach 75 Jahren

Die Discothek Himmerich bei Heinsberg in NRW beendet nach mehr als 75 Jahren ihren Nachtbetrieb. Die Entscheidung wurde von Inhaberin Marianne Limburg auf Instagram bekanntgegeben. Gründe für die Schließung sind rückläufige Besucherzahlen und gestiegene Betriebskosten. Auch die Corona-Pandemie habe die Diskothek in finanzielle Misslage gebracht.

„Über Jahrzehnte hinweg waren wir ein fester Bestandteil des regionalen und überregionalen Nachtlebens”, schreiben die Betreiber:innen auf der Webseite. „Danke an alle Gäste, Mitarbeiter und Künstler, die uns über so viele Jahre begleitet haben”, heißt es weiter.

Der damalige „Tanzsaal“ in der 1950er-Jahren (Foto: Facebook/Discothek Himmerich)

Laut den Betreiber:innen zählte die 1951 eröffnete Diskothek in den vergangenen Jahrzehnten über 25 Millionen Besucher, zudem sollen mehr als 30 Millionen Liter Bier ausgeschenkt worden sein. Die letzte Party fand am 30. Mai statt. Ganz verschwinden wird das ehemalige Tanzlokal jedoch nicht. Das Himmerich bleibt künftig als Eventlocation für Feiern und Veranstaltungen erhalten.

Die Schließung eines so etablierten Traditionsbetriebs zeigt, dass das Clubsterben größere Ausmaße annimmt und längst nicht mehr nur die Ballungsräume der Großstädte betrifft, sondern inzwischen auch die ländlichen Regionen erreicht hat. Zuletzt musste der Luzerner ROK Klub nach 18 Jahren den Betrieb einstellen.