Die Platten der Woche mit Black Cadmium, Burial, Drumskull, Ron Morelli und Sam Goku

Ron Morelli – Rhythm Master (L.I.E.S.)

Kennt ihr diese geilen Trailer von früher, in denen sich ein Tom vom Lüftungsschacht an Laserfallen vorbei abseilt, und aus dem Off erzählt so eine pornöse Magnum-Stimme, dass sich ein Tom gerade vom Lüftungsschacht an Laserfallen abseilt? „They don’t make ‘em like that anymore”, sagt Opa Hans beim Heringsschmaus. Und ich, wenn ich Platten wie Rhythm Master von der Rhythmusmaschine Ron Morelli höre, weil: Die Tool-Time ist ein bisserl vorbei, abgelöst von scheppernder Kofferraumbasskistenkacke, die degenerierte Hardcorekiffer in der gecrackten Fruityloops-Version fabrizieren, um das Dasein als DJ halbwegs zu kontextualisieren. Na ja, wäre gelogen, würde ich behaupten, Ron Morelli hätte damit was zu tun. Er kann nämlich nicht nur eine, sondern siebennullachtnullneun Drummachines bedienen und – da wird’s wirklich crazy – sogar aufnehmen. Weil er das in der Vergangenheit bei gegebenen Gelegenheiten getan hat, darf man nun also diesen Werkstattmukkentechno direkt in den Plattenkoffer dübeln. So roh wie ein Rindercarpaccio. Christoph Benkeser