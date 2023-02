Die Platten der Woche mit Dana Ruh, Drumskull, n9oc, Santa Muerte und Sound Support

Sound Support – The Beauty and the Beat EP (AUS Music)

Drei Tracks für Frühlings-Feelings schieben uns Sound Support durch den Beatport. Nennt es Deep House auf Mallorca oder Disco mit Kristallzucker – was das Producerduo auf The Beauty and The Beat (lol!) über die Kleinkunst-Klaviatur räsoniert, sorgt sogar in Ehrenfeld für Bodensatzauflockerung. Dort kennt sich Lorenz Rhode, der Kapellmeister von Böhmi, aus. Was ich nicht wusste: Seit über 15 Jahren produziert Rhode am Rhodes House. Mit Lars Dales von Dam Swindle tanzfunkorchestriert er außerdem als Sound Support. Dass sich die beiden auf dem Dancefloor auskennen, zweifle ich deshalb keine Sekunde an. Die Frage ist nur: auf welchem?

„Eve” und der Titeltrack gehen als geschniegelte Segelschuhbänger auf der nächsten Reizwäschenregatta durch. Den Zauberkasten lüften die beiden erst mit „Fantasies”. Der gebrochene Beat büßt seine beauty ein, über Pausbäcken-Pads landet Hyaluronsäure-House. Das zieht in der Nacht ein und wirkt untertags. Für Frühlings-Feelings! Christoph Benkeser