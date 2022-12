[REWIND 2022]: Die besten Mixe des Jahres

Anastasia Kristensen – Essential Mix (BBC Radio One)

Eine offensichtliche, aber genauso logische Wahl, Anastasia Kristensens Essential Mix zum Mix des Monats zu küren. Die BBC stellt die in Dänemark lebende DJ und Producerin als „A new Queen of Techno” vor, was nicht nur platt, sondern angesichts ihrer bereits jahrelangen Karriere etwas abenteuerlich wirkt. Passend hingegen, dass Moderator Pete Tong sie auch für ihre Remix-Arbeiten lobpreist. Unter anderem hat sie die nämlich für Daniel Avery erledigt, der mit gleich zwei Stücken im wie üblich zweistündigen Mix vertreten ist. Nach eher melodischen ersten Minuten unterbricht Kristensens „I’d Love To Do It”, das ihren Stil zwischen rastlosem Atzinnen-Techno und cleveren, mitreißenden Melodien auf Tracklänge durchexerziert, Sherelles abebbendes Sprechstück aus „Higher”.

Nun regiert eine Weile der Techno, meistens mit gerader Kick, mal etwas gemächlicher und introvertierter wie in Jon Hesters „Rituals”, dann wieder stärker in Richtung Exzess tendierend wie in Rene Wises „Don’t Care” von der eben erschienen Knock Motion EP. Kurz nach der ersten halben Stunde bewegt sich die gebürtige Moskauerin im Peaktime-Modus, der ein Weilchen anhält. Anschließend lockern Breaks die Gemengelage auf, die allerdings so schnell an Fahrt aufnehmen, dass schleunigst wieder der Kreiseltanz angesagt ist.Das Highlight des Sets liefert der Übergang von Jaydees „Plastic Dreams” im Etapp-Kyle-Edit in Daniel Averys „Unfolder” kurz vor der vollen Stunde. Danach ist, wie in so vielen Essential Mixen, noch Zeit für den ein oder anderen Klassiker, der die Künstlerin beeinflusst hat. Hier wären das etwa „Firestarter” von The Prodigy, das mit Pessimists breakigem „MDZhB” die perfekte Einleitung spendiert bekommt, oder CJ Bollands „Camargue” im trancigen „Galaxy Mix”. Egal, in welcher Sektion des Mixes man sich einklinkt, so ziemlich alles in diesen 120 Minuten macht Sinn und eignet sich für den Clubgebrauch wie für die Kopfhörer gleichermaßen. Ob es nun Equus’ angecoolter Acid-Electro aus „Worker” ist oder Ben Klock und Fadi Mohem, die gegen Ende nochmal den Berghain-Klang repräsentieren. Maximilian Fritz