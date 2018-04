5. Aera – The Sound Path (Permanent Vacation)



Mit seinem zweiten Album gibt der Producer Ralf Schmidt, der als Aera bereits bei hochrenommierten Labels wie Innervisions oder Hivern Discs, vor allem aber auf seinem eigenen Imprint Aleph Music veröffentlicht hat, sein Debüt für Permanent Vacation. Außerordentlich passend, fügt sich sein synthetischer Deep-House-Entwurf doch nahtlos in den Katalog der Münchner ein.

Irgendwo im Dreieck zwischen der Intimität im Tech-House von Martin Enkes Lake-People-Produktionen, der Melancholie des Indie-Pop-Disco-House-Hybrids von John Talabot und dem nebulösen Hypno-House von Lord Of The Isles bewegen sich die zwölf Tracks von The Sound Path. Auf ihrem historisch informierten und geschmackssicheren Weg nehmen sie auch Klangmaterial aus New Age, Kraut und Ambient in sich auf. Immer wieder blitzt ein Touch von Electro auf, seien es Vocoderstimmen wie in „The Sun Will“, seien es die Breakbeats von „All The Birds“ oder die robotischen Handclaps auf „Stitch In Time“. Ausgesprochen atmosphärischer Longplayer. (Harry Schmidt)