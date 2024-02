Februar 2024: Die essenziellen Alben (Teil 1)

Felix K – Sudbaism (Nullpunkt)

Jedes Mal, wenn ich eine Platte von Felix K höre, denk’ ich mir: Der Typ nimmt das fix in der Kanalisation auf, irgendwo tief unter Berlin, wo es rattert und rauscht und die Ratten raven. Seine Mucke ist Deep-Dub, aber nicht das Klischeegeficke, das in stereotypischen Marihuanawolken und den verfilzten Haaren von Weißbrotindianern aufgeht. Sondern im Sinne von: deep und dub, also, äh, wie bei Basic Channel zum Beispiel. Aber irgendwie auch ganz anders. Das kann man nicht erklären. Das ist so wie der Funke zwischen zwei Schwertern. Klar ist der da, aber versuch den mal festzuhalten: keine Chance!

Na ja, hier fehlt zwar der zündende Funkensprung zurück zur Platte, aber egal: Sudbaism liest sich schielend wie Subbass. Was falsch ist, weil Sudbaism bestimmt erklärt, wie man Musik macht, die so trostlos daherkommt wie das Angriffsspiel beim 1. FC Köln, ABER hinten so stramm steht wie die Abwehr der Werkself. Das heißt, es geht vorne nix rein, hinten aber AUCH nicht. Man tut also eine Zeitlang hin und her, und schon ist der Spuk vorbei. Ein Null-zu-Null auf hohem Niveau, wird irgendwer in die Kamera sagen, um die Haushaltsabgabe zu retten. Und so ist es dann auch: kein Riss des Ekstasensprunggelenks, aber auch kein Enttäuschungsmanöver. Einfach nur stabile Seitenlage. Christoph Benkeser