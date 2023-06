Juni 2023: Die einschlägigen Compilations

Silberland Vol 2 – The Driving Side Of Kosmische Musik 1974-1984 (Bureau B)

Bureau B hat über die Jahre das Kunststück fertiggebracht, aus Reissues aus den Siebzigern und Achtzigern von Legenden wie Cluster oder Roedelius und neuen Veröffentlichungen etwa von Kreidler oder Die Wilde Jagd einen Katalog aufzubauen, in dem Alt und Neu zu einem homogenen Ganzen zwischen Krautrock und retrofuturistischer Technologie-Euphorie verschwimmen. Stand die erste Silberland-Zusammenstellung noch im Zeichen der eher krautig experimentellen Spielarten, die sich zwischen 1972 und 1986 Bahn brachen, zeigt Silberland Vol. 2 – The Driving Side Of Kosmische Musik 1974-1984, wie im fast gleichen Zeitraum die oft noch hippiesk-krautige Experimentierfreude die Türen für einen von Neonlicht erhellten Technologie-Optimismus aufstieß, in dem Synths und Bassdrums die Basis für all das erschufen, was sich später zwischen Wave, EBM und Italo tummeln sollte und damit auch den Weg für den Clubsound der Neunziger ebnete.

Der zeitgemäße Sound der Stücke von Acts wie Faust, Cluster, Conrad Schnitzler, Asmus Tietchens oder Pyrolator verdeutlicht zum einen, welchen nachhaltigen Einfluss die Innovationen hatten, die vor einem knappen halben Jahrhundert entstanden sind, und zum anderen, wie stark sich der aktuelle Sound an seinen Vorbildern orientiert. Man darf sich gerne jetzt schon fragen, ob sich in etwa 40 bis 50 Jahren auch etwas ähnlich Signifikantes bei der Besprechung der dann vielleicht erschienenen Silberland Vol. 17 über den Sound der 2020er schreiben lässt. Stefan Dietze