Foto: Unbekannt (Ricardo Villalobos)

Ricardo Villalobos veröffentlichte mit „Heike“ seine erste Platte auf C-Rocks Label Lo-Fi Stereo, wo später auch sein Hit „808 The Bassqueen“ erschien. Das Label stammte aus Frankfurt, wo auch Villalobos zu der Zeit lebte und in Clubs wie The Box auflegte. Seine Charts From The Past aus dem April 1998 bestehen u.a. aus Tracks von Adam Beyer (unter seinem Conceiled Project Alias), einem Carl Craig-Mix und The Horrorists großartigem „One Night In NYC“.