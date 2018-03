3. Pjotr – HNYPOT 258: Pjotr’s Burns Slow

Pjotr aka The Redhead Baby ist ein Stockholmer Partyveranstalter und DJ, der inzwischen in Berlin wohnt und dort in Clubs wie dem Schwuz oder auf den monatlichen Lab.Dance Events in Berghains Sexclub Lab.oratory auflegt. Mit Red Curls führt er seit 2016 ein eigenes Plattenlabel, das auf bisher fünf Katalognummern zeigt, wie man auch ohne auf etablierte Namen zu setzen ein gutes A&R macht. Die Releases von Acts wie Penelope oder Osynlig Fetma sind im besten Sinne freigeistige, humorvolle und soundverliebte Maxis, die House mit einer Art verschrobenen Pop-Appeal kreuzen.

Auf seinem Mix für die Podcast-Serie des kalifornischen Honey Soundsystem zeigt er, wie stark das Ganze von seinem eigenen Auflege-Stil beeinflusst ist: Mit den Simple Minds anzufangen (“Someone Somewhere (In Summertime)”), eine grummelige Wave-Nummer von Maoupa Mazzocchetti auf Mannequin folgen zu lassen und danach einen fabelhaften Tricky-Disco-inspirierten unveröffentlichten Red Curls-Track zu spielen, zeugt zumindest von Selbstbewusstsein. Was sehr schnell klar wird: Pjotr liebt Tracks, die irgendetwas Besonderes haben, reine Funktionstools sind seine Sache nicht zum Glück. Und so schraubt er sich mit Matthew Styles “Metro” und KiNKs Remix von Radio Slaves “Chirldren Of The E” in erste Euphoriehöhen, lässt den kühlen Funk von Paranoid London auf Gesloten Cirkel treffen und schließt mit atmosphärischen Stücken von Steffi und dem Mörk-Act No Moon ab. Auffällig ist, dass die herausragendsten Tracks dieses auch dramaturgisch schön angelegten Mixes nicht näher gelabelte, unveröffentlichte Stücke von seinem eigenen Label sind – Red Curls sollte man deshalb genau im Auge behalten. (Thilo Schneider)