Aphex Twin: Repress von „Digeridoo” veröffentlicht

R&S hat ein Repress von Digeridoo von Aphex Twin veröffentlicht. Das Doppelvinyl enthält zusätzliche Versionen von Tracks, die Richard D. James in seinem DAT-Archiv fand und anschließend mit dem Kassettendeck Nakamichi CR-7e überspielte. Dieses lässt eine Manipulation der Abspielgeschwindigkeit zu, die James nutzte, um die Stücke jeweils „an das Tempo anzupassen, das sich richtig anfühlte”. Die CR-7e-Versionen wurden ebenso wie die Originale von Beau Thomas von Ten Eight Seven neu gemastert.

Digeridoo erschien erstmals 1992 auf dem belgischen Label R&S Records. Eine Nachpressung erschien 2001 und ist anhand von E-Mail-Adresse und URL auf dem Cover identifizierbar. Die Neuauflage von 2006 zeichnet sich durch einen „Vintage R&S”-Sticker aus.

2021 wurde es still um das Label, nachdem R&S-Mitarbeiter Raj Chaudhuri dem Labelbesitzer Renaat Vandepapeliere Diskriminierung und rassistisch motiviertes Handeln vorwarf.

Digeridoo (R&S)

A1. Digeridoo

A2. Flap Head

B1. Phloam

B2. Isoprophlex

C1. Digeridoo (Cr7e Version)

C2. Digeridoo (Live In Cornwall) (Cr7e Version)

D1. Isoprophlex (Slow) (Cr7e Version)

D2. Phloam (Cr7e Version)

Format: Vinyl/ Digital

Beide Versionen sind bereits erschienen.