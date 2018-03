5. Tetelepta – Senang (ESHU)

Ivano Tetelepta kennt man als Schöpfer nerdiger Lo-Fi-Housetracks – bestens dokumentiert auf seinem Debütalbum True Colours von 2012 und etlichen EPs. Sein neues Release, das als 4-Track EP oder limitierte 2×12“ kommt, verzichtet in der Langversion nun aber nahezu komplett auf Beats, etliche Stücke sind Ambient im besten Sinne und teilweise haarscharf auf der Kippe zum Überhören, Nicht-mehr-Wahrnehmen angesiedelt – was unbedingt als positive Eigenschaft von Ambient angesehen werden sollte. Beim bewussten Zuhören fällt aber auch die Vielschichtigkeit mancher Kompositionen auf, die in einigen Momenten an Stücke von Jan Jelinek erinnert. Und dann kommen doch noch Beats gegen Ende des Albums, ein fast poppiger Breakbeat-House-Hybrid zu – natürlich – spacigen Flächen in „Ede 2 Nijmegen“ und ein rough-rumpeliger Lo-Fi-Housegroove im finalen Stück „De Test“. Letzterer durchbricht die vorher so perfekt inszenierte Gegenwelt zur allgegenwärtigen Alltags-Hysterie harsch und winkt plötzlich acidsauer zum Abschied. Was nun? Rewind, zurück in den Wattebausch! (Mathias Schaffhäuser)