Dekmantel–Geburtstag: Zehntägiges Festival mit mehr als 200 Acts

Das Dekmantel in Amsterdam feiert sein zehnjähriges Bestehen. Für zehn Tage im Hochsommer sind mehr als 200 Artists an vier Standorten angekündigt. An zwei ganzen Wochenenden könnt ihr Het HEM, Oude Kerk, Muziekgebouw und den Amsterdamse Bos besuchen, den Stadtpark Amsterdams, den das Dekmantel bereits in den vergangenen Jahren genutzt hat.

Die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft der elektronischen Musik solle zelebriert werden, erklären die Veranstaltenden. Neben Artists wie Jeff Mills, Ron Trent, Luke Slater, Octave One oder Steffi, die schon lange im Geschäft sind, könnt ihr euch ebenso auf die Stars der Gegenwart freuen, auf SPFDJ, Hyperaktivist, Shanti Celeste oder Ogazón etwa. Hinzu kommt eine ganze Reihe von Live-Konzerten, etwa den Acid Junkies, Octo Octa, Surgeon, Polygonia oder Aurora Halal, um nur einige aufzuzählen.

Kali Malone wird im Oude Kerk, einem der ältesten Gebäude Amsterdams, Orgel spielen. Im Muziekgebouw-Konzertsaal stehen der Synthie-Folk-Künstler Beverly-Glenn Copeland, Bunnyhnna und ein Ensemble unter der Leitung von Jameszoo auf der Bühne.

Dekmantel veranstaltete 2013 die erste, damals zweitägige Ausgabe des Festivals im Stadtpark von Amsterdam – mit 5000 Besucher:innen und einem erstklassigen Line-up. Unter anderem waren dort Jeff Mills, Juan Atkins, Robert Hood aka Floorplan und Jamie xx zu hören. Zur Philosophie von Dekmantel gehört es, legendäre Ikonen mit unbekannten Talenten und lokalen DJs in ein spannendes Verhältnis zu setzen und so Besucher:innen immer wieder zu überraschen.

Der Kartenverkauf der regulären Tickets startet ab sofort. Die Dauerkarten für sämtliche Tage sind bereits ausverkauft. Für die Partys im Amsterdamse Bos Park wird ein Vier-Tage-Ticket für 235,00 Euro angeboten. Für Veranstaltungen im Het HEM sind Karten ab 39,00 Euro erhältlich.

GROOVE präsentiert: Dekmantel 2024

26. Juli bis 04. August

Tickets : 39,00 – 235,00 €