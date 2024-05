Mai 2024: Die essenziellen Alben (Teil 1)

Matrixxman – Identity Crisis (The Grid)

Charles McCloud Duff alias Matrixxman kennt sich in vielen Bereichen der elektronischen Musik aus, hat Hip-Hop-Acts produziert, das weite Feld von UK-Bass-Music durchkämmt und mit Depeche Mode gearbeitet. In der Clubszene ist er aber vor allem für Acid-Minimalismus und ravige Technotracks bekannt.

Nun kommt also Identity Crisis – plakativer könnte ein Albumtitel kaum sein. Und wie so oft in dieser Lebensphase tauchen Geister der Vergangenheit auf, im guten wie im anstrengenden Sinne. Wir wissen nicht, wie Matrixxmans Dämonen ihm gesonnen sind und wie ernst er dieses Thema überhaupt meint, feststeht, dass seine Vergangenheitsbewältigung aus einer Rückbesinnung auf Dubstep und das ihm Verwandte besteht und die komplette Palette von clubbig bis sofakompatibel abdeckt.

Identity Crisis ist eine Liebeserklärung an den Wobble-Bass, aber auch an Songs und Gesang – von souligen Frauenstimmen bis hin zu Dancehall-Toasting. Der viele Matrixxman prägende trockene Sound ist auf Identity Crisis einer vielschichtigen Produktion gewichen. Duff benutzt neben den genretypischen Hall- und Delayeffekten auch für seine Vita eher ungewöhnliche Klänge wie einen warmen Flöten-Sound in „aLwAyS” oder die an Sechziger-Science-Fiction-Soundtracks erinnernden Chöre im finalen „Distant Future”.

So komplex und very british die Produktion des Amerikaners ist, die Verbindung zu Duffs luftiger Handschrift, zu seiner Fähigkeit, Reduktion auch auf hohem Energie- und Emotionslevel als ästhetische Kontrollinstanz walten zu lassen, findet sich erfreulicherweise auch in den aktuellen Tracks. Mathias Schaffhäuser