Die Platten der Woche mit Baltra, Jacek Sienkiewicz, Legowelt, Robin Wylie und Sepehr

Legowelt – The Sad Life Of An Instagram DJ (Selvamancer)

Jährlich veröffentlicht der aus den Niederlanden stammende Danny Wolfers als Legowelt oder unter einem seiner unzähligen anderen Aliasse oder als Teil einer seiner vielen Formationen mindestens einmal – während er ständig durch die Welt reist und Sets unter die Leute bringt. Selvamancer, barcelonisches Label in der Hand von DJ Watusawa, veröffentlicht erstmals fünf Tracks von Legowelt – mit mindestens einem richtigen Höhepunkt.

„Alpha Juno Storm Watch” ist Electro mit Acid und Techno – schiebt gut, mit zwielichtiger Melodie, gar nicht mal schlecht. „Soundblaster Pro Tripper”: Der Name schließt an den ersten Track an, klanglich ist er ähnlich, aber wesentlich verhaltener und eigentlich nicht recht spannend. „Kawaii K4 Acid Spring” kann, zumindest was das Klangspektrum in diesen sechseinhalb Minuten angeht, punkten. Das Ergebnis hat was Ambientes, Gediegenes, spart aber nicht am Acid-Sound, und man kann sich gut vorstellen, wie Person X, nach einem Goa-Festival zu Hause auf dem Sofa sitzend, diesem lauschend die Restfertigkeit bongrauchend ausschleicht. Geschmackvoller Move – vom Tripper und Künstler. Aufgepasst, „The Sad Life Of An Instagram DJ”: Instant Classic. Mehr als eine eindringliche, zeitlose, leicht melancholische Melodie und einen Beat braucht es eigentlich nicht. Wie ein guter Koch mit wenig Zutaten Deliziöses delivert, arbeitet Legowelt hier ganz nach Rezept und dem Gusto des Connaisseurs. Wer nach zehnfacher Wiederholung endlich am Ende der EP ankommt, hört mit „No One Wants To Buy My NFT” noch einen relativ unspannenden Track, skippt zu Recht zurück zum Titeltrack und wiederholt diesen, bis der Saft vom Discman endgültig alle ist. Tipp: Ersatzbatterien im Halfter mitführen. Lutz Vössing