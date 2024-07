Dekmantel: Große Compilation zum Festivaljubiläum angekündigt

Dekmantel veröffentlicht zum zehnjährigen Festivaljubiläum eine umfangreiche Label-Compilation. Auf Dekmantel Ten: A Decade Of Dekmantel Festival sind unter anderem neue Tracks von Jeff Mills, Karenn und Steffi zu hören. Auch upsammy, Lee Gamble oder JakoJako tragen zur Vinyl-Box bei.

DKMNTL10 soll die Musikpolitik auf den sieben Bühnen des Amsterdamer Festivals widerspiegeln. Die Compilation erscheint am 13. September via Dekmantel Records. Das Festival findet zwischen dem 26. Juli und 4. August statt. Unsere Review der letztjährigen Ausgabe lest ihr hier.