Das Berliner Kraftwerk entschuldigt sich dafür, seine Räume für eine Veranstaltung der Münchner Rüstungsfirma Helsing vermietet zu haben. Das eingenommene Geld soll gespendet werden. Betreiber Dimitri Hegemann verspricht, den Booking-Prozess neu zu organisieren. Bei der Veranstaltung am 11. November hat die Firma ihr KI-gesteuertes Aufklärungssystem Clarity in einer martialischen Show präsentiert, die selbst Angehörige der Bundeswehr erschreckte.

Die Vermietung sei eine „schwere Fehleinschätzung” gewesen, teilt das Kraftwerk nun gegenüber Resident Advisor mit. Man habe den Kulturort damit in „eine Plattform für die Bewerbung von Waffen und militärischer KI” verwandelt und dem Ruf des Hauses „schweren Schaden” zugefügt. Zuständig für die Buchung war nach Kraftwerk-Angaben eine bestimmte Abteilung. Die Clubs Tresor, Globus, OHM, das Festival Berlin Atonal, die Booking-Agentur Outer und der Plattenladen Hard Wax, die alle im Kraftwerk beheimatet sind, waren an der Vermietung nicht beteiligt.

„Die Veranstaltung hätte nicht stattfinden dürfen”, schreibt der Tresor auf Instagram. „Die Bewerbung von Waffen und militärischer KI widerspricht allem, wofür der Tresor seit 1991 steht. Sie hat keinen Platz in den Räumen, die unsere Community aufgebaut hat.”

„Wir sind zutiefst schockiert und bestürzt, dass das Kraftwerk an ein Rüstungsunternehmen vermietet wurde, und verurteilen diese Entscheidung entschieden”, stimmt das Atonal in seiner Instagram-Story ein. Das Festival betont seine Unabhängigkeit vom Kraftwerk und fordert, künftig in Entscheidungen einbezogen zu werden.

Auch Resident Advisor äußerte sich zu dem Vorfall, denn das Magazin feiert seine RA25-Jubiläumsparty am 21. November in Tresor, Globus und OHM. „Wir haben ausführlich mit dem Tresor-Team gesprochen und verstehen, dass das Booking eine einseitige Entscheidung des kommerziellen Vermietungsbüros des Kraftwerks war”, sagt Amy Van Baaren, Chief Impact and Culture Officer bei RA. „Das entschuldigt nicht, dass das Kraftwerk eine Veranstaltung dieser Art ausgerichtet hat. Rüstungs- und Militärtechnologieunternehmen haben in Kulturorten wie diesen nichts zu suchen, und wir begrüßen die Zusage des Kraftwerks, zu ändern, wie solche Entscheidungen getroffen werden und an wen die Räume vermietet werden. Was unsere Party am Samstag angeht: Wir respektieren voll und ganz, wenn sich Künstler:innen entscheiden, nicht aufzutreten.”

Im Folgenden findet ihr die Statements von Kraftwerk-Mitarbeiter Tjabo Reuter, Tresor und Tresor Records sowie Berlin Atonal in voller Länge.

Statement von Tjabo Reuter (Kraftwerk)

Am 11. November war das Kraftwerk Berlin Gastgeber des Launchs von Helsings militärischem KI-System Clarity. Die Abteilung für gewerbliche Vermietung im Kraftwerk hat diese Buchung angenommen. Als Leiter dieser Abteilung übernehme ich die Verantwortung für diese Entscheidung. In dem Gebäude arbeiten fünf eigenständige Betriebe: Tresor Club, Tresor Records, OHM, Berlin Atonal / Outer GmbH und Kraftwerk Berlin. Als Vertriebsleiter des Kraftwerks hätte ich die Buchung ablehnen müssen. Zumindest hätte ich die anderen Teams vor einer Entscheidung konsultieren müssen. Ich habe weder das eine noch das andere getan.

Meine Entscheidung hat das Kraftwerk für einen Vormittag zu einer Plattform für die Bewerbung von Waffen und militärischer KI gemacht und dem Ruf des Hauses schweren Schaden zugefügt. Das war eine schwere Fehleinschätzung. Wirtschaftliche Erwägungen entschuldigen sie nicht. Die kommerzielle Vermietungsabteilung arbeitet neben den unabhängigen Kulturorganisationen im Gebäude. Sie spricht nicht für diese Organisationen, ihre Programme oder die Künstler:innen und das Publikum, die sie zusammenbringen. Diese waren an der Buchung weder beteiligt, noch wurden sie dazu konsultiert, und sie tragen keine Verantwortung dafür.

Meine Entscheidung hatte dennoch Folgen für sie. Der Ruf des Kraftwerks ist untrennbar mit der kulturellen Arbeit verbunden, die hier stattfindet. Mit der Annahme der Buchung habe ich Beziehungen und Vertrauen aufs Spiel gesetzt, das andere aufgebaut haben. Ich habe die Unabhängigkeit der Kulturorganisationen nicht respektiert und bin der Verantwortung, die daraus für die kommerzielle Vermietungsabteilung erwächst, nicht gerecht geworden.

Ich entschuldige mich bei allen, die von dieser Entscheidung betroffen sind, darunter die Mitarbeitenden, Künstler:innen, Besucher:innen und Partner:innen, die mit dem Gebäude verbunden sind. Besonders leid tut es mir für die Kulturorganisationen, darunter Tresor, Tresor Records, OHM und Berlin Atonal, die sich nun für ein Booking rechtfertigen müssen, an dem sie nicht beteiligt waren und das sie grundsätzlich ablehnen.

Ich beginne umgehend damit, die Buchungsrichtlinien und Entscheidungsprozesse der kommerziellen Vermietungsabteilung zu überprüfen. Ich werde klare Kriterien für künftige Buchungen festlegen und bei Entscheidungen dieser Tragweite eng mit den Kulturorganisationen zusammenarbeiten.

Statement von Tresor und Tresor Records

Am 11. November war das Kraftwerk Gastgeber des Launchs von Clarity, einem von Helsing entwickelten militärischen KI-System. Die Buchung wurde von einem Mitglied des kommerziellen Vermietungsteams des Kraftwerks angenommen und betreut, ohne dass jemand von Tresor und Tresor Records beteiligt oder konsultiert wurde. Wir verurteilen diese Entscheidung. Die Veranstaltung hätte nicht stattfinden dürfen.

Der Tresor arbeitet getrennt vom kommerziellen Vermietungsgeschäft des Kraftwerks und erhält daraus keine Einnahmen. Beide sind unabhängige Einheiten mit eigenen Teams und Zuständigkeiten. Die Bewerbung von Waffen und militärischer KI widerspricht allem, wofür der Tresor seit 1991 steht. Sie hat keinen Platz in den Räumen, die unsere Community aufgebaut hat.

Auch Berlin Atonal und OHM waren an der Buchung weder beteiligt, noch wurden sie dazu konsultiert. Die Arbeit und Präsenz dieser Organisationen im Kraftwerk darf nicht als Unterstützung für Helsing oder deren Veranstaltung verstanden werden. Dimitri Hegemann, Geschäftsführer von Tresor und Kraftwerk und Gründer des ursprünglichen Atonal-Festivals (1982 bis 1990), hat eingeräumt, dass die Zusage zu dieser Veranstaltung inakzeptabel war, und wusste ebenfalls nichts davon. Er hat bestätigt, dass der Buchungsprozess überprüft und die Zuständigkeiten neu geordnet werden.

Tresor und Tresor Records werden gemeinsam mit den Teams von OHM und Berlin Atonal für transparente Buchungskriterien und eine formelle Beteiligung an Entscheidungen sorgen, die die Räume betreffen, die wir mit aufgebaut haben. Außerdem werden wir gemeinsam entscheiden, welche Zwecke die vollständigen Einnahmen aus der Veranstaltung erhalten, die das Kraftwerk zu spenden zugesagt hat. Die Empfänger:innen werden wir öffentlich bekanntgeben.

An die Künstler:innen, Veranstalter:innen, Mitarbeitenden und das Publikum, die uns ihre Bedenken mitgeteilt haben: Danke. Ihr hattet recht damit. Diesen Zusagen müssen Taten folgen. Wir werden weitere Schritte mitteilen, sobald sie umgesetzt sind.

Statement von Berlin Atonal

Wir sind zutiefst schockiert und bestürzt, dass das Kraftwerk an ein Rüstungsunternehmen vermietet wurde, und verurteilen diese Entscheidung entschieden. Berlin Atonal ist ein vollständig unabhängiges Unternehmen. Wir mieten das Kraftwerk für unsere Veranstaltungen an. Die Helsing-Buchung wurde vom kommerziellen Vermietungsteam der Venue ohne unsere Beteiligung oder Konsultation angenommen. Unsere Verbindung mit dem Gebäude kann nicht als Zustimmung verstanden werden.

Wir haben jahrelang viel von uns selbst in diese verschiedenen Projekte gesteckt, gemeinsam mit so vielen Künstler:innen, Besucher:innen und Kolleg:innen. Wir können nicht hinnehmen, mit etwas in Verbindung gebracht zu werden, das so grundlegend gegen das steht, wofür wir einstehen. Die kommerzielle Vermietung muss überprüft und neu aufgestellt werden. Ihre Entscheidungen müssen transparent werden, mit formeller Beteiligung und geteilter Entscheidungsmacht für die Kulturorganisationen und andere Beteiligte, die so viel zum Aufbau dieses Ortes beigetragen haben.

Diejenigen, die das kulturelle Leben des Kraftwerks tragen, müssen mitbestimmen können, wie es genutzt wird.