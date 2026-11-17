Am 2. November 2026 ist der Münchner Schriftsteller Andreas Neumeister im Alter von 67 Jahren verstorben. GROOVE-Autor Mirko Hecktor erinnert sich an den Pop-Literaten, in dessen Werk elektronische Musik und Clubkultur eine zentrale Rolle einnehmen.

Pop war für Andreas Neumeister keine Unterhaltung. Pop war Weltzugang, Haltung, Lyrik, Gedächtnis und vor allem eine Möglichkeit, Zukunft, Gegenwart und Vergangenheit zu begreifen. Der Münchner Schriftsteller, der am 2. November 2026 gestorben ist, gehörte zu jenen Autoren, die Musik nicht nur zum Gegenstand ihrer Arbeit machten, sondern ihren Rhythmus, ihre Struktur und ihre Denkweise in die Sprache überführten.

Seine Arbeit übersetzte die Logik elektronischer Musik in Literatur: Loops, Wiederholungen, Überblendungen und überraschende Übergänge. Texte funktionierten wie DJ-Sets, in denen sich Jahrzehnte, Erinnerungen, Sounds und popkulturelle Referenzen ineinanderschoben. Nicht linear erzählen, sondern verbinden. Nicht archivieren, sondern neu abmischen. Sampling als literarisches Prinzip, lange bevor es zur gängigen Metapher wurde.

Die Pop-Literatur-Trias des Suhrkamp Verlags

Mit Romanen wie Gut laut (1998) schrieb sich Neumeister in das Münchner Nachtleben und die deutsche Popliteratur ein. Gemeinsam mit Autoren wie Rainald Goetz und Thomas Meinecke steht er für eine Literatur, die sich nicht um die Grenzen zwischen Hochkultur und Pop, Theorie und Alltag, Club und Feuilleton scherte.

Andreas Neumeister 2022 (Foto: Kaethe17)

Doch Neumeister war nicht nur Beobachter einer musikbesessenen Gegenwart der 1990er- und 2000er-Jahre. Seine Begeisterung für elektronische Musik und Clubkultur lebte er auch jenseits der Bücher aus. Gemeinsam mit Christos Davidopoulos (Optimal Records) betrieb er die Medley-Clubnächte im Grünen Raum des Ultraschalls. Auch seine Arbeit In dubio pro disco oder die Veranstaltungsreihe German Charts – die an Münchner Orten des Nationalsozialismus kritisch an das dritte Reich aus der Perspektive internationaler Popmusikgeschichte erinnerte – zeugt von einer Auseinandersetzung mit Musik und ihren kulturellen Räumen.

Die Mjunik Maschine!

Der Schriftsteller war einer jener seltenen Grenzgänger, für die sich Literatur, Clubkultur und elektronische Musik nie widersprachen. Im Gegenteil: Alles gehörte zusammen. Giorgio Moroder, Donna Summer, Kraftwerk, die Münchner Disco-Ära, Krautrock, Techno und die Gegenwart der Popmusik waren für ihn keine voneinander getrennten Kapitel, sondern Teile einer fortlaufenden Playlist. Und München klang in seinen Betrachtungen anders als in den Hochglanzbroschüren der Stadt.

Was bleibt, ist ein Werk, akribisch-recherchiertes Geheimwissen und offenes Archiv voller Verbindungen, das sich nicht in eine Schublade stecken lässt. Und die Erinnerung an einen bescheidenen, liebevollen, sehr präzisen und hintergründig humorvollen Autor, für den die Welt ruhig ein bisschen größer, lauter und verwirrender sein durfte.

Gut laut.