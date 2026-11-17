Das RSO Berlin feiert Geburtstag: Vom 20. bis 23. November begeht der Club im Revier Südost in Niederschöneweide sein fünfjähriges Bestehen mit einem viertägigen Programm. Das Team der 2020 geschlossenen Griessmuehle hatte das Gelände der ehemaligen Bärenquell-Brauerei übernommen, seit 2021 läuft der Clubbetrieb unter dem Namen RSO.

Das Line-up zeigt, wo der Club heute steht. Auf der einen Seite gibt es die schnelle, rave-orientierte Fraktion, die das RSO in den letzten Jahren geprägt hat, etwa 131BPM, DJ TOOL, Dangermami, Hyperaktivist und Olympe4000. Auf der anderen Seite stehen Namen aus der älteren Berliner und internationalen Techno-Generation: Ellen Allien, Function, Answer Code Request und Henning Baer, der zusammen mit Inox Traxx spielt. Deetron tritt im B2B mit Tasha auf, RUIZ OSC1 mit Remco Beekwilder. Dazu kommen Live-Sets von Anna Z., Mary Lake, Sepehr und Stenny. Xiorro spielt ein Hybrid-Set aus Vinyl und Live-Elementen.

Tickets sind über Resident Advisor erhältlich.

RSO YEAR 5