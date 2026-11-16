Die Plattform „The Selector“ kategorisiert 72.000 DJ-Sets in 58 Kanäle, um Fans von DJ-Musik den Zugang zu erleichtern.

Zu finden sind dort unter anderem Sets von HÖR, Boiler Room, Rinse, Defected, NTS Radio und The Lot Radio. Die Auswahl wird ständig erweitert.

Die Plattform wurde von DJ und Produzent The Cat Rave entwickelt. „Ich habe den Selector für mich selbst gebaut“, erklärt er gegenüber DJ Mag. „Ich habe eine halbe Stunde lang nach einem Set zum Hören gescrollt und dann einfach eines eingeschaltet, das ich schon kannte. Ich wollte etwas, das eher einem Fernseher oder Radio ähnelt, wo man einen Knopf drückt und ein Set bekommt. Es gibt keine Nutzerkonten, keine Werbung und keinen Algorithmus, der versucht Geschmäcker zu erlernen“, fügt er hinzu.

The Selector (Foto: thecatrave.com)

Das System funktioniert, indem man auf einen Button oder die Leertaste klickt. Dann erscheint per Zufall ein Set. Mit Drücken der Taste „B“ gelangt man zum vorherigen Set zurück, „S“ speichert das Set.

Nutzer:innen können die Modi „All“, „Popular“, „Hidden Gems“ und „Niche“ voreinstellen. Wer die Auswahl noch weiter eingrenzen möchte, kann bestimmte Kanäle, verschiedene Genres oder eine gewünschte Länge auswählen. Gespeicherte und zuletzt angehörte Sets bleiben im Browser. Die Wiedergabe erfolgt über eingebettete YouTube-Videos, eine vorherige Anmeldung ist nicht nötig.

GROOVE hat The Selector kursorisch getestet und wertet die Umsetzung der Idee als gelungen. Sich durch die verschiedenen Genres zu klicken und durch Zufall neue Sets zu entdecken, wirkt beinahe wie ein Spiel und weckt die Entdecker:innenfreude.

Hier könnt ihr The Selector selbst ausprobieren.