Nach dem Tod von Techno-Mitbegründer Juan Atkins Anfang November organisiert seine Familie eine öffentliche Gedenkfeier in seiner Heimatstadt Detroit. Wie aus einer Ankündigung auf Instagram hervorgeht, findet das zwölfstündige Zusammenkommen bereits am kommenden Sonntag, den 22. November 2026, von 14 bis 2 Uhr nachts in der Detroiter Event-Location The Lincoln Factory statt.

Neben Freunden und musikalischen Weggefährten sind laut Mitteilung der Familie auch ausdrücklich Fans aus der ganzen Welt eingeladen, um gemeinsam das Leben und Werk des Metroplex-Gründers zu feiern: „All are Welcome“. Die kostenlose Anmeldung lief über Resident Advisor, stieß aber auf so riesige Resonanz, dass sämtliche Plätze bereits nach weniger als 24 Stunden vergeben waren.

Musikalisch begleitet wird die Veranstaltung unter anderen von seiner Tochter Milan Ariel sowie Künstlern wie Henry Brooks, Shawescape und August Williams. Atkins, der als Teil der Belleville Three den Sound von Detroit Techno maßgeblich prägte, war am 1. November im Alter von 64 Jahren in Mexiko-Stadt verstorben. Unseren Nachruf findet ihr hier.