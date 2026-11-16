In Freiburg wird eine Straßenbahn aus dem Jahr 1981 zum neuen Veranstaltungsort für elektronische Musik umfunktioniert.

Der Verein Clubkultur e.V. baut die ehemalige Bahn der Freiburger Verkehrs AG (VAG) des Typs GT8K zu einer Kulturstätte um. Die Straßenbahn misst 33 Meter Länge und wiegt rund 38 Tonnen. In drei Teilen wurde sie an den neuen Standort transportiert.

Die VAG hatte bereits 2021 das Fahrzeug mit der Aktion „Alte Bahn sucht neuen Job“ an den Verein übergeben.

Innenraum der ausgemusterten Straßenbahn (Foto: Instagram/vag_freiburg)

Im Inneren der Bahn wird es eine Tanzfläche, Bar, Sitzmöglichkeiten und eine kleine Bühne geben. Außerdem ist ein Outdoor-Bereich mit weiterer Bühne, Tribüne und Überdachung vorgesehen. Der Standort soll möglichst barrierefrei sein.

Neben Clubnächten und Konzerten sieht das Konzept auch Workshops, Flohmärkte und Theatervorstellungen vor. Lokale Kollektive erhalten die Möglichkeit, sich am Programm zu beteiligen.

An dem Projekt sind unter anderem ehemalige Akteur:innen aus dem Umfeld der geschlossenen Freiburger Clubs White Rabbit und El Haso beteiligt.

Finanzielle Unterstützung für das Projekt bietet die Stadt Freiburg mit einem einmaligen Investitionszuschuss von 200.000 Euro sowie weiteren 21.000 Euro aus dem Kulturhaushalt. Außerdem wird der Verein vom Architekt:innen-Kollektiv ANA unterstützt.

Transport der geteilten Straßenbahn (Foto: Instagram/vag_freiburg)

„Kultur braucht Räume, in denen sie sich entfalten kann. Dass aus einer ausgemusterten Straßenbahn im Dietenbachpark nun ein neuer Ort für Kultur und Begegnung entsteht, ist dafür ein gutes Beispiel“, sagt Kulturbürgermeister Roland Meder gegenüber dem Kultur Joker.

Die Umbauarbeiten werden nach der Winterpause fortgesetzt. Eine Eröffnung ist für den Frühling 2027 geplant.