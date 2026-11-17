„Wir haben Mist gebaut.” – So beginnt das Statement, mit dem sich das Berliner Funkhaus zu den Vorfällen vom vergangenen Samstag äußert. An diesem Abend spielte &ME von Keinemusik im Funkhaus – im Garderobenbereich herrschten anschließend chaotische Zustände.

Der Veranstalter entschuldigt sich nun bei den Gästen und kündigt Entschädigungen an. Wem am Samstag im Funkhaus etwas gestohlen wurde, soll zuerst bei der Polizei Anzeige erstatten. Diese Anzeige sollen Betroffene bis zum 30. November auf einer eigens eingerichteten Funkhaus-Seite hochladen. Den Link dazu will das Haus spätestens am 22. November veröffentlichen. Bei Fragen ist das Funkhaus unter stolen-coat@funkhaus-berlin.net erreichbar.

Außerdem erklärt das Haus, wie es zum Vorfall kam. Die Venue sei zu spät geöffnet worden. Danach habe man den Einlass im Eiltempo durchgezogen. Dem Ansturm auf die Garderobe sei das Personal nicht gewachsen gewesen. Das Team sei angespuckt, beleidigt und Gewalt gedroht worden, bevor die Garderobe schließlich gestürmt worden sei.

Die Security habe versucht, die Menschenflut einzudämmen, konnte jedoch nicht verhindern, dass Kleidungsstücke geklaut wurden. Zudem soll es Personen gegeben haben, die gestohlene Jacken in ihren Social-Media-Kanälen gepostet haben, um sich damit zu profilieren. Wegen der Diebstähle und der Bedrohung der Mitarbeitenden habe das Funkhaus auch selbst Strafanzeige erstattet.

Den Headliner nimmt das Haus ausdrücklich in Schutz: &ME habe neun Stunden lang eine „herausragende Show” gespielt und trage keine Schuld an dem, was passiert ist. Am Ende dankt das Funkhaus der Mehrheit des Publikums, die „ruhig geblieben ist und sich verantwortungsvoll verhalten hat”.