Am Samstag spielte &ME von Keinemusik im Berliner Funkhaus. Nun veröffentlichten Gäste der Veranstaltung Videos über unkontrollierte Zustände im Garderobenbereich, die im Netz für Diskussionen sorgen.

Auf den kursierenden Clips ist zu sehen, wie Gäste im dunklen Garderobenbereich mit ihren Handy-Taschenlampen in Kleiderbergen wühlen, um ihre eigenen Jacken wiederzufinden – von Personal oder Sicherheitskräften keine Spur.

In den Kommentarspalten schildern zahlreiche Betroffene ihre Erfahrungen des Abends. Eine Besucherin beschreibt die gesamte Organisation als „absolute Katastrophe“. Mehreren Berichten zufolge mussten Gäste zuvor bereits für die Abgabe ihrer Kleidungsstücke rund eine Stunde lang anstehen – teilweise bis nach Mitternacht. Zu diesem Zeitpunkt sollen lediglich fünf Mitarbeitende für die Garderobe zuständig gewesen sein.

Wie viele Besucher:innen vor Ort waren, ist unbekannt, allerdings fasst die Shedhalle, in der &ME auflegte, 9.000 bis 10.000 Menschen.

Nachdem der Bereich unbeaufsichtigt zurückgelassen wurde, überrannten die Besuchenden die Garderobe. Auf den angrenzenden Treppen bildeten sich dichte Staus, brenzlige Situationen entstanden aus Angst vor Erdrückung.

Im Garderobenbereich selbst wurden Kleiderständer umgeworfen, Kleidungsstücke landeten unsortiert in Haufen auf dem Boden, in denen die Anwesenden verzweifelt nach ihrem Eigentum suchten.

Einem weiteren Augenzeugenbericht zufolge wurde im späteren Verlauf der Nacht die Polizei alarmiert. Die Einsatzkräfte sperrten den Bereich nach ihrem Eintreffen ab und ließen die Gäste nur noch in kleinen Gruppen hinein, um die Lage zu beruhigen.

Dennoch verließen viele die Veranstaltung aufgrund der unübersichtlichen Situation schließlich mit fremdem Eigentum oder ohne Jacke – was angesichts der niedrigen Außentemperaturen auf besonders scharfe Kritik stößt.

Neben der Garderobe bemängeln Teilnehmende in den Kommentaren auch weitere Defizite, so sei das Bar stark unterbesetzt gewesen und das Personal habe überfordert gewirkt. Zudem haben sich Unbefugte problemlos Zutritt zum Backstage-Bereich verschaffen können.

Das Funkhaus selbst äußerte sich als Veranstalter bislang nicht zu den Vorfällen und deaktivierte unter seinem letzten Instagram-Beitrag die Kommentarfunktion.

Ihrem Ärger machen Gäste nun unter älteren Posts der Location Luft: „Anzeige geht raus! Meine Jacke im Wert von 1.300 Euro wurde aufgrund des völlig unzureichenden Sicherheitskonzepts gestohlen. Leute haben ihre Schlüssel, Ausweise und Reisepässe verloren!“, schreibt ein Nutzer. Andere Stimmen in den Kommentaren fordern eine Stellungnahme des Veranstalters.

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