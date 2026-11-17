In Hessen gibt es Kritik um die neuen Regeln zum Drug-Checking: Aus Sicht von Die Grünen greifen die Pläne von Gesundheitsministerin Diana Stolz (CDU) viel zu kurz. Die Verordnung knüpft die chemischen Tests an so hohe Hürden, dass sie in der Praxis kaum etwas bringen.

Der Hauptpunkt: Nach den aktuellen Plänen sollen Substanzen nur in bestehenden Drogenkonsumräumen, etwa in Frankfurt am Main, und ausschließlich für schwer suchterkrankte Menschen getestet werden dürfen. Mobile Angebote in Clubs, auf Festivals oder in offenen Beratungsstellen, wie sie sich etwa Städte wie Kassel oder Wiesbaden gewünscht hatten, bleiben außen vor.

Genau das sei ein großer Fehler, so die Kritik aus der Opposition und den Kommunen. Wer am Wochenende im Club feiert, geht nicht in einen Drogenkonsumraum. Damit erreiche man die größte Gruppe der Konsumierenden überhaupt nicht und verspiele die Chance, rechtzeitig vor gefährlichen oder überdosierten Pillen und Substanzen zu warnen. Während die Landesregierung auf ihren strengen Kurs pocht, fordern Die Grünen „endlich praxistaugliche Lösungen” für das Nachtleben.

Lest hier außerdem unsere Features zu Drug-Checking und der komplizierten Situation in Deutschland nach.