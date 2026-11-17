New Yorks Club- und Nachtleben bekommt eine neue politische Stimme. Wie die offizielle Seite des Bürgermeisters Zohran Mamdani berichtet, wird Eric Thor zum neuen Exekutivdirektor des städtischen Office of Nightlife ernannt. Thor tritt damit als Nachfolger von Jeffrey Garcia ein, der das städtische Amt unter der vorherigen Stadtregierung besetzte.

Der Fokus der neuen Führung soll spürbar auf den Menschen hinter den Kulissen liegen. Thor kündigte an, sich an erster Stelle für bessere Arbeitsbedingungen von Nightlife-Beschäftigten, vereinfachte Genehmigungsverfahren für kleinere Veranstaltungen sowie den Schutz von klassischen Clubs bis hin zu queeren und immigrantengeführten Räumen stark zu machen. Ein zentraler Fokus dürfte außerdem auf der Weiterentwicklung der CURE-Initiative (Coordinating a United Resolution with Establishments) liegen. Diese soll sicherstellen, dass das Amt bei behördlichen Auflagen zu Kontrollen durch Polizei oder Feuerwehr früher einbezogen wird.

Thor war zuvor unter anderem als Entwickler für die Arbeitsrecht-Non-Profit-Organisation LaborLab tätig und ist als Aktivist und Organisator in der New Yorker Szene verwurzelt. Er will das Amt nah an New Yorks diverser Bevölkerung positionieren: „Nachtleben ist für alle da”, sagt er. Und: „Ein guter Abend sollte für die funktionieren, die ihn organisieren, für die, die dort arbeiten, und für die, die zum Tanzen kommen.”

New York City hat offiziell seit März 2018 einen Nachtbürgermeister (offiziell Senior Executive Director des Office of Nightlife). Der New Yorker Stadtrat beschloss die Schaffung des Amtes, das im September 2017 von Bürgermeister Bill de Blasio unterzeichnet wurde. Eric Thor ist der dritte Nachtbürgermeister nach Jeffrey Garcia und Ariel Palitz.



Ariel Palitz wurde 2018 die erste Leiterin des Office of Nightlife. Sie kam aus der Branche: Sie war Türsteherin im inzwischen geschlossenen Club Mars und betrieb zehn Jahre lang eine Bar im East Village. Ihr wichtigstes Ziel war die Abschaffung der Polizeirazzien in Clubs und Bars. Umgesetzt wurde es aber erst nach ihrem Weggang. Schon bei ihrem Amtsantritt gab es Widerstand von Anwohnergruppen in ihrem eigenen Viertel. Die New York Post berichtete, sie habe als Betreiberin der Sutra Lounge in zehn Jahren fast 30.000 Dollar Bußgeld gezahlt. Sie selbst räumt ein, früher die „lauteste Bar Manhattans“ betrieben zu haben, mit Rekordzahlen an Lärmbeschwerden.

Ihr Nachfolger Jeffrey Garcia brachte ein eher ungewöhnliches Profil für den Posten mit: Er ist pensionierter Detective des Organized Crime Control Bureau des NYPD und besitzt ein Café mit Bar in Kingsbridge sowie eine Pizzeria in Washington Heights. Vorher war er Präsident des Gastroverbands NYSRBLA. Eric Adams, der ihn 2023 ernannte, verlegte das Büro gleich zum Start aus dem Rathaus in das Department of Small Business Services. Das Nachtleben gilt damit stärker als Wirtschaftsförderung und weniger als Kulturpolitik. Garcias größter Erfolg war die Abschaffung des Programms MARCH aus der Giuliani-Ära, das unangekündigte Kontrollen von Nachtlokalen nach Anwohnerbeschwerden vorsah. Unter Bürgermeister Zohran Mamdani wurde nun Eric Thor zum neuen Leiter ernannt, ein Bewohner von Astoria und 2023/24 Co-Vorsitzender der NYC-DSA, der Democratic Socialists of America, New York City. Die Neubesetzung ist also wieder politisch, nur mit umgekehrtem Vorzeichen.