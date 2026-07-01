GROOVE Reviews: Die Alben aus dem Juni (Teil 2)

Monolake – Interstate (Field) [Reissue]

Kurz bevor sich Gerhard Behles ab 1999 vollständig der Entwicklung von Ableton Live widmet, haben er und Robert Henke noch etwas zu erledigen. Seit sie frühe Berliner Drum’n’Bass-Partys wie Hard Edged im WMF besuchten, war das Duo fasziniert von der organischen Struktur perkussiver Samples, von ihrer virtuosen Integration, dem saturierten Soundbild. Mit gerade entwickelten Sprachen wie Max for Live oder später Max/MSP war die Produktion in Echtzeitprozessen zudem auch für elektronische Instrumente auf einem bis dato beispiellosen Level der Differenzierung angekommen. Als Informatiker und Tontechniker eröffnen sich dem Duo jetzt faktisch endlose Optionen, die frischen Ansätze aus der gerade aufkeimenden Drum’n’Bass-Subkultur und ihren eigenen graduell ausufernden Tracks für Chain Reaction zusammenzuführen. Komplexität gerann dort zu Biotopen tropfender, atmender, pulsierender Klänge, die keimen, gedeihen und verfallen; den Sequenzen wurden synkopierte Grooves injiziert, die jede klassische Club-Logik ignorieren. Interstate ist damit nicht nur das eigentlich erste Studioalbum von Monolake, angesichts der Tatsache, dass es sich bei Hongkong (1997) um eine Kompilation der frühen EPs und Singles für Chain Reaction handelt. Es ist zugleich auch ein Zeugnis der bahnbrechenden Neuerungen im Bereich digitaler Musikproduktion am Ende des zweiten Jahrtausends.

Allegorien von tropischen Sphären, in denen überall Leben unterschiedlichster Farben und Formen auftaucht und vergeht, provoziert dieses Album im Sekundentakt. Schon der Einstieg mit „Abundance” rahmt die Cinematographie der folgenden knapp 65 Minuten großzügig ein und wird dem Titel in jeder Form gerecht: räumliche Pads hinter dampfenden Delays lassen die Luftfeuchtigkeit in Sekunden steigen, das Pluckern delikater Designer-Shots bahnt sich einen Weg durch surreales Terrain. Überfluss überall. Und doch: Minimal im Sinne langsam anflutender und abebbender Variation. Tracks wie das quakende und zirpende „Gecko” oder der sonnendurchflutete Zweiteiler von „Tangent” gebären makellosen Ambient Techno in seiner ausgefeiltesten Form. Dub und IDM, Nature Recordings und die auf 0,5 Nanometer genau austarierte Mikromontage der beiden Sound-Coder Henke und Behles sprießen dazwischen im Hyperlapse-Modus aus den Stem-Strukturen, die nach der ersten Zellteilung genug Zeit für die eigene Evolution bekommen – besonders eindrücklich zu beobachten bei „Amazon” und dem abschließenden „Terminal”. Neben dem unwirklichen Sounddesign ist dies vielleicht die größte Stärke dieses Albums: die Geduld und das untrügliche Auge für Nuancen, das Monolake den Tracks angedeihen lassen – zu einer Zeit, als solche Produktionsansätze gerade erst möglich waren. Dass Interstate dennoch 27 Jahre für die PVC-Pressung gebraucht hat, kann daher nur ein Glitch dieser fragmentierten Simulation sein. Nils Schlechtriemen

<a href="https://roberthenke.bandcamp.com/album/interstate">Interstate von Monolake</a>