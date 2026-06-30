GROOVE Reviews: Die Alben im Juni 2026 (Teil 1)

Answer Code Request – Halo (Delsin)

Acht Jahre hat es gedauert, bis Answer Code Request wieder ein umfängliches Studioalbum präsentiert. Funkstille herrschte in der Zwischenzeit keineswegs, nur bedarf es für ein Album aus künstlerischer Sicht oft mehr Zeit und Geduld. Deutlich hörbar ist das eine Tugend, die Patrick Gräser in Halo angewendet und so ein zusammenhängendes wie abwechslungsreiches Werk geschaffen hat. Die zehn Tracks bewegen sich zwischen Ambient-Techno, Breakbeats und an der Tanzfläche ausgerichtetem Four-to-the-Floor-Techno.

Während der Kopf oftmals in den Wolken aus schleierhaften Pads und übersteuerten Drones zu schweben scheint, stehen die Füße von dem fülligen Low-End gefestigt auf dem Boden; ein Sound, der vermutlich der jahrelangen Arbeit und engen Verbundenheit mit dem Label Ostgut Ton geschuldet ist. Trotzdem geht es bei dem Album nicht um die Aufbereitung der Vergangenheit, sondern um kreative Reduktion, Spontaneität und den bloßen Moment, in dem man sich als erfahrener Produzent im besten Fall doch noch selbst überraschen kann.

Merklich war es Answer Code Request wichtig, keine äußeren Erwartungen zu erfüllen und lediglich ein Album für den Club zu produzieren, sondern introspektiv zu arbeiten und intime wie kraftvolle Momente wie „Instate Air” oder „Shine Deep” zu schaffen, ohne dabei den Blick auf die Tanzfläche gänzlich zu verlieren. Wenn es technoider wird, steht präzise Drum-Programmierung wie bei „Bliphar” oder „Sublith” im Mittelpunkt. Auch Anflüge von Drum’n’Bass zeigen sich in dem räumlich äußerst prägnant gestalteten Stück „D-Fracture”. Als Abschluss entfachen die zischenden Hi-Hats und zirpenden Glitches von „Silent Currents” die letzten Energiereserven, bevor das Album, das sich durchaus als Set verstehen lässt, ausläuft – und im Plattenregal in die Rubrik Zeitlos wandert. Leon Schuck

<a href="https://answercoderequest.bandcamp.com/album/halo">Halo von Answer Code Request</a>