News

Als Disco zu Dance wurde: Arte-Doku beleuchtet die Entstehung von „I Feel Love”

Anne Holzki

Es gibt Songs, die erfolgreich sind. Und es gibt Songs, die die Musikgeschichte verändern. Donna Summers „I Feel Love” gehört zweifellos zur zweiten Kategorie. Als der Titel 1977 erschien, klang er wie eine Botschaft aus einer anderen Zeit. Wo andere Disco-Hits noch von Orchestern, Funk-Gitarren und Bläsern lebten, setzte der italienische Produzent Giorgio Moroder auf hypnotische Synthesizer-Sequenzen, maschinelle Präzision und einen pulsierenden Beat, der bis heute modern wirkt.

Mit der rund 52-minütigen Dokumentation I Feel Love – Giorgio Moroder & Donna Summer erzählt Arte die Geschichte hinter diesem außergewöhnlichen Song. Gleichzeitig veranschaulicht die Doku, wie aus einer kreativen Zusammenarbeit zwischen Moroder, der amerikanischen Sängerin Donna Summer und dem britischen Songwriter Pete Bellotte in München eine musikalische Revolution lostrat.

Dabei steht auch der Weg von Donna Summer im Fokus. Die US-amerikanische Sängerin, die zuvor in Musicalproduktionen auf der Bühne stand, lernte in München Giorgio Moroder kennen. Gemeinsam mit Pete Bellotte entwickelte das Trio einen Stil, der Disco grundlegend verändern sollte. Bereits mit „Love to Love You Baby” sorgten sie international für Aufsehen.

Die Dokumentation zeichnet diese Entwicklung detailliert nach und zeigt, wie aus der Verbindung von Summers warmer, emotionaler Stimme und Moroders elektronischen Klangexperimenten ein völlig neuer Sound entstand. Der sogenannte Munich Sound wurde zum Ausgangspunkt für Synth-Pop, House, Techno und große Teile der modernen elektronischen Musik.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf den technischen Innovationen hinter „I Feel Love”. Giorgio Moroder experimentierte intensiv mit dem damals noch ungewöhnlichen Moog-Synthesizer, dessen pulsierende Sequenzen den Song prägten. Während Moroder den elektronischen Klang entwarf, verlieh Donna Summer dem Song seine emotionale Tiefe. Aus einer mutigen Studioidee entstand einer der einflussreichsten Songs der Musikgeschichte, der Künstler:innen über Generationen hinweg inspirierte.

Neben Archivmaterial und historischen Aufnahmen kommen Wegbegleiter:innen und Musikhistoriker:innen zu Wort. Sie ordnen den Song in den gesellschaftlichen und kulturellen Kontext der 1970er-Jahre ein und machen deutlich, warum „I Feel Love” bis heute als Meilenstein gilt. 

Donna Summer und Giorgio Moroder produzierten 1977 „I Feel Love” (Foto: Presse)

News

Weiterlesen

Clubkultur im Museum: Neue Ausstellung im Berliner Werkbundarchiv

News
Mit Club Kultur Bestand Aufnahme zeigt das Werkbundarchiv – Museum der Dinge ab 23. Juli 2026 eine Ausstellung über die Herausforderungen, Berlins Clubkultur musealen...

Clubkultur im Museum: Neue Ausstellung im Berliner Werkbundarchiv

News
Mit Club Kultur Bestand Aufnahme zeigt das Werkbundarchiv – Museum der Dinge ab 23. Juli 2026 eine Ausstellung über die Herausforderungen, Berlins Clubkultur musealen...

Nach Übernahme durch inMusic: Rund 100 Entlassungen bei Native Instruments

Betroffen sind laut Berichten von Entlassenen nahezu allen Unternehmensbereiche, besonders jedoch der Kundensupport.
News Anne Holzki -
Weiterlesen

Erneute Kritik am Habitat Festival: Hamburger Antisemitismusbeauftragte verlangt Ausladung von Sama‘ Abdulhadi

Die Hamburger Antisemitismusbeauftragte Anna von Villiez fordert, den geplanten Auftritt der palästinensischen Techno-DJ Sama' Abdulhadi beim Habitat Festival in Hamburg am kommenden Wochenende abzusagen....
News Anne Holzki -
Weiterlesen

Großrazzia in Brandenburg: Behörden stürmen mutmaßliches Drogenlabor

Bei einem groß angelegten Einsatz haben Zollfahndung, Bundespolizei und Spezialeinheiten ein mutmaßliches Drogenlabor in einer Industriehalle im brandenburgischen Ort Ludwigsfelde ausgehoben. Mehr als 250...
News Anne Holzki -
Weiterlesen

Nach Razzia im Augsburger City Club: Polizei durchsucht 19 Wohnungen von Clubbesucher:innen

Die Razzia im City Club gehört zu den großen Aufregern im bundesdeutschen Nachtleben in diesem Jahr. Nun legt die Polizei nach.
News Anne Holzki -
Weiterlesen

VUT-Vorständin Verena Bößmann über Weimers Streaming-Gipfel: „Natürlich besteht bei solchen Prozessen immer die Gefahr, dass sie am Ende eher symbolisch bleiben”

Wolfram Weimer will Spotify und Co. gerechter machen. Verena Bößmann gibt eine Einschätzung zum Potenzial der Initiative ab.
News Anne Holzki -
Weiterlesen

Festivalförderung vor dem Rotstift: Haushaltsentwurf der Bundesregierung sorgt für Kritik

Betroffen sind besonders die Initiative Musik, das Reeperbahn Festival und der Festivalförderfonds. Die LiveKomm warnt vor den Folgen.
News Anne Holzki -
Weiterlesen

Tomorrowland 2025: Brandursache geklärt

Ein Jahr nach dem Brand der Tomorrowland-Mainstage verdichten sich die Hinweise auf die Ursache für den Brand.
News Johanna Lühr -
Weiterlesen

Köln: Bauaufsicht untersagt Veranstaltungen auf der Südbrücke

Mit der Südbrücke muss die größte privat betriebene Open-Air-Fläche in Köln vorerst alle Veranstaltungen absagen.
News Anne Holzki -
Weiterlesen

Nach Übernahme durch inMusic: Rund 100 Entlassungen bei Native Instruments

News Anne Holzki -
Betroffen sind laut Berichten von Entlassenen nahezu allen Unternehmensbereiche, besonders jedoch der Kundensupport.

Erneute Kritik am Habitat Festival: Hamburger Antisemitismusbeauftragte verlangt Ausladung von Sama‘ Abdulhadi

News Anne Holzki -
Die Hamburger Antisemitismusbeauftragte Anna von Villiez fordert, den geplanten Auftritt der palästinensischen Techno-DJ Sama' Abdulhadi beim Habitat Festival in Hamburg am kommenden Wochenende abzusagen....

Großrazzia in Brandenburg: Behörden stürmen mutmaßliches Drogenlabor

News Anne Holzki -
Bei einem groß angelegten Einsatz haben Zollfahndung, Bundespolizei und Spezialeinheiten ein mutmaßliches Drogenlabor in einer Industriehalle im brandenburgischen Ort Ludwigsfelde ausgehoben. Mehr als 250...
Der Aussenbereich des City Club Augsburg (Foto: Facebook/ City Club Augsburg)

Nach Razzia im Augsburger City Club: Polizei durchsucht 19 Wohnungen von Clubbesucher:innen

News Anne Holzki -
Die Razzia im City Club gehört zu den großen Aufregern im bundesdeutschen Nachtleben in diesem Jahr. Nun legt die Polizei nach.

VUT-Vorständin Verena Bößmann über Weimers Streaming-Gipfel: „Natürlich besteht bei solchen Prozessen immer die Gefahr,...

News Anne Holzki -
Wolfram Weimer will Spotify und Co. gerechter machen. Verena Bößmann gibt eine Einschätzung zum Potenzial der Initiative ab.
Das Reeperbahn Festival könnte ab 2027 nur noch rund die Hälfte der bisherigen Bundesförderung erhalten (Foto: Reeperbahn Festival)

Festivalförderung vor dem Rotstift: Haushaltsentwurf der Bundesregierung sorgt für Kritik

News Anne Holzki -
Betroffen sind besonders die Initiative Musik, das Reeperbahn Festival und der Festivalförderfonds. Die LiveKomm warnt vor den Folgen.
Der Brand der Hauptbühne auf dem Tomorrowland 2025 (Foto: X / @estendenciaensv)

Tomorrowland 2025: Brandursache geklärt

News Johanna Lühr -
Ein Jahr nach dem Brand der Tomorrowland-Mainstage verdichten sich die Hinweise auf die Ursache für den Brand.
Die Südbrücke zählt zu den wichtigsten Open-Air-Veranstaltungsorten Kölns (Screenshot: badtastetoast/ Instagram)

Köln: Bauaufsicht untersagt Veranstaltungen auf der Südbrücke

News Anne Holzki -
Mit der Südbrücke muss die größte privat betriebene Open-Air-Fläche in Köln vorerst alle Veranstaltungen absagen.