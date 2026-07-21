News

Wiener Linien: Dieser Rave findet in einer U-Bahn-Station statt

Christoph Benkeser

Die Wiener Linien verwandeln die U-Bahn-Station Volkstheater Anfang August erneut in eine temporäre Eventlocation. Der Vorverkauf für die dritte Ausgabe des sogenannten Stations-Rave startet in Kürze. Die Party soll in der Nacht vom 6. auf 7. August 2026 stattfinden. Das Motto: „Nächster Halt Dancefloor”.

Für die musikalische Gestaltung holt das Verkehrsunternehmen heuer das Wiener Kollektiv Verum Gaudium an Bord. Wo üblicherweise die U-Bahn-Züge der Linie U3 durchrauschen, dürfte also handelsüblicher Hardtechno für Durchzug sorgen. Spezial präparierte U-Bahn-Waggons dienen dabei als Kulisse für DJs-Pult, um den Feiernden ein „authentisches Underground-Feeling” mitten im Herzen der Stadt zu bieten.

Die Veranstaltung ist Teil der Kultur-Reihe „WL x”, mit der die Wiener Linien städtische Infrastruktur abseits ihrer Transportfunktion erlebbar machen wollen. Was 2024 als Experiment begann und im Sommer 2025 erfolgreich fortgesetzt wurde, hat sich offenbar als fixer Bestandteil der Wiener Sommerkultur etabliert.

Um den reibungslosen Betriebsablauf für den morgendlichen Berufsverkehr nicht zu gefährden, ist das Zeitfenster für die Party begrenzt. Punkt vier Uhr endet die Party, damit Reinigungsteams und Technik die Station wieder für den regulären U-Bahn-Betrieb vorbereiten können. Für „ein sicheres und respektvolles Miteinander” auf den Bahnsteigen sorgt während der gesamten Dauer ein geschultes Awareness-Team.

Aufgrund der großen Nachfrage in den Vorjahren und der begrenzten Kapazität der Station Volkstheater wird der Ticketverkauf auch dieses Mal über die Ticketplattform Ö-Ticket abgewickelt. Die erste Verkaufsphase startet am 28. Juli 2026 um zehn Uhr. Eine zweite Ticketwelle ist ab 30. Juli 2026 verfügbar. Der Eintrittspreis für den „Stations-Rave” liegt bei 20 Euro. In den vergangenen Jahren waren die verfügbaren Plätze jeweils innerhalb weniger Minuten ausverkauft.

Zum dritten Mal soll in der Wiener U-Bahn-Station Volkstheater ein legaler Rave stattfinden. (Foto: Wiener Linien, Simon Wöhrer)

News

Weiterlesen

Clubkultur im Museum: Neue Ausstellung im Berliner Werkbundarchiv

News
Mit Club Kultur Bestand Aufnahme zeigt das Werkbundarchiv – Museum der Dinge ab 23. Juli 2026 eine Ausstellung über die Herausforderungen, Berlins Clubkultur musealen...

Clubkultur im Museum: Neue Ausstellung im Berliner Werkbundarchiv

News
Mit Club Kultur Bestand Aufnahme zeigt das Werkbundarchiv – Museum der Dinge ab 23. Juli 2026 eine Ausstellung über die Herausforderungen, Berlins Clubkultur musealen...

Nach Übernahme durch inMusic: Rund 100 Entlassungen bei Native Instruments

Betroffen sind laut Berichten von Entlassenen nahezu allen Unternehmensbereiche, besonders jedoch der Kundensupport.
News Anne Holzki -
Weiterlesen

Erneute Kritik am Habitat Festival: Hamburger Antisemitismusbeauftragte verlangt Ausladung von Sama‘ Abdulhadi

Die Hamburger Antisemitismusbeauftragte Anna von Villiez fordert, den geplanten Auftritt der palästinensischen Techno-DJ Sama' Abdulhadi beim Habitat Festival in Hamburg am kommenden Wochenende abzusagen....
News Anne Holzki -
Weiterlesen

Großrazzia in Brandenburg: Behörden stürmen mutmaßliches Drogenlabor

Bei einem groß angelegten Einsatz haben Zollfahndung, Bundespolizei und Spezialeinheiten ein mutmaßliches Drogenlabor in einer Industriehalle im brandenburgischen Ort Ludwigsfelde ausgehoben. Mehr als 250...
News Anne Holzki -
Weiterlesen

Nach Razzia im Augsburger City Club: Polizei durchsucht 19 Wohnungen von Clubbesucher:innen

Die Razzia im City Club gehört zu den großen Aufregern im bundesdeutschen Nachtleben in diesem Jahr. Nun legt die Polizei nach.
News Anne Holzki -
Weiterlesen

VUT-Vorständin Verena Bößmann über Weimers Streaming-Gipfel: „Natürlich besteht bei solchen Prozessen immer die Gefahr, dass sie am Ende eher symbolisch bleiben”

Wolfram Weimer will Spotify und Co. gerechter machen. Verena Bößmann gibt eine Einschätzung zum Potenzial der Initiative ab.
News Anne Holzki -
Weiterlesen

Festivalförderung vor dem Rotstift: Haushaltsentwurf der Bundesregierung sorgt für Kritik

Betroffen sind besonders die Initiative Musik, das Reeperbahn Festival und der Festivalförderfonds. Die LiveKomm warnt vor den Folgen.
News Anne Holzki -
Weiterlesen

Tomorrowland 2025: Brandursache geklärt

Ein Jahr nach dem Brand der Tomorrowland-Mainstage verdichten sich die Hinweise auf die Ursache für den Brand.
News Johanna Lühr -
Weiterlesen

Köln: Bauaufsicht untersagt Veranstaltungen auf der Südbrücke

Mit der Südbrücke muss die größte privat betriebene Open-Air-Fläche in Köln vorerst alle Veranstaltungen absagen.
News Anne Holzki -
Weiterlesen

Nach Übernahme durch inMusic: Rund 100 Entlassungen bei Native Instruments

News Anne Holzki -
Betroffen sind laut Berichten von Entlassenen nahezu allen Unternehmensbereiche, besonders jedoch der Kundensupport.

Erneute Kritik am Habitat Festival: Hamburger Antisemitismusbeauftragte verlangt Ausladung von Sama‘ Abdulhadi

News Anne Holzki -
Die Hamburger Antisemitismusbeauftragte Anna von Villiez fordert, den geplanten Auftritt der palästinensischen Techno-DJ Sama' Abdulhadi beim Habitat Festival in Hamburg am kommenden Wochenende abzusagen....

Großrazzia in Brandenburg: Behörden stürmen mutmaßliches Drogenlabor

News Anne Holzki -
Bei einem groß angelegten Einsatz haben Zollfahndung, Bundespolizei und Spezialeinheiten ein mutmaßliches Drogenlabor in einer Industriehalle im brandenburgischen Ort Ludwigsfelde ausgehoben. Mehr als 250...
Der Aussenbereich des City Club Augsburg (Foto: Facebook/ City Club Augsburg)

Nach Razzia im Augsburger City Club: Polizei durchsucht 19 Wohnungen von Clubbesucher:innen

News Anne Holzki -
Die Razzia im City Club gehört zu den großen Aufregern im bundesdeutschen Nachtleben in diesem Jahr. Nun legt die Polizei nach.

VUT-Vorständin Verena Bößmann über Weimers Streaming-Gipfel: „Natürlich besteht bei solchen Prozessen immer die Gefahr,...

News Anne Holzki -
Wolfram Weimer will Spotify und Co. gerechter machen. Verena Bößmann gibt eine Einschätzung zum Potenzial der Initiative ab.
Das Reeperbahn Festival könnte ab 2027 nur noch rund die Hälfte der bisherigen Bundesförderung erhalten (Foto: Reeperbahn Festival)

Festivalförderung vor dem Rotstift: Haushaltsentwurf der Bundesregierung sorgt für Kritik

News Anne Holzki -
Betroffen sind besonders die Initiative Musik, das Reeperbahn Festival und der Festivalförderfonds. Die LiveKomm warnt vor den Folgen.
Der Brand der Hauptbühne auf dem Tomorrowland 2025 (Foto: X / @estendenciaensv)

Tomorrowland 2025: Brandursache geklärt

News Johanna Lühr -
Ein Jahr nach dem Brand der Tomorrowland-Mainstage verdichten sich die Hinweise auf die Ursache für den Brand.
Die Südbrücke zählt zu den wichtigsten Open-Air-Veranstaltungsorten Kölns (Screenshot: badtastetoast/ Instagram)

Köln: Bauaufsicht untersagt Veranstaltungen auf der Südbrücke

News Anne Holzki -
Mit der Südbrücke muss die größte privat betriebene Open-Air-Fläche in Köln vorerst alle Veranstaltungen absagen.