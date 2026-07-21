Wiener Linien: Dieser Rave findet in einer U-Bahn-Station statt

Die Wiener Linien verwandeln die U-Bahn-Station Volkstheater Anfang August erneut in eine temporäre Eventlocation. Der Vorverkauf für die dritte Ausgabe des sogenannten Stations-Rave startet in Kürze. Die Party soll in der Nacht vom 6. auf 7. August 2026 stattfinden. Das Motto: „Nächster Halt Dancefloor”.

Für die musikalische Gestaltung holt das Verkehrsunternehmen heuer das Wiener Kollektiv Verum Gaudium an Bord. Wo üblicherweise die U-Bahn-Züge der Linie U3 durchrauschen, dürfte also handelsüblicher Hardtechno für Durchzug sorgen. Spezial präparierte U-Bahn-Waggons dienen dabei als Kulisse für DJs-Pult, um den Feiernden ein „authentisches Underground-Feeling” mitten im Herzen der Stadt zu bieten.

Die Veranstaltung ist Teil der Kultur-Reihe „WL x”, mit der die Wiener Linien städtische Infrastruktur abseits ihrer Transportfunktion erlebbar machen wollen. Was 2024 als Experiment begann und im Sommer 2025 erfolgreich fortgesetzt wurde, hat sich offenbar als fixer Bestandteil der Wiener Sommerkultur etabliert.

Um den reibungslosen Betriebsablauf für den morgendlichen Berufsverkehr nicht zu gefährden, ist das Zeitfenster für die Party begrenzt. Punkt vier Uhr endet die Party, damit Reinigungsteams und Technik die Station wieder für den regulären U-Bahn-Betrieb vorbereiten können. Für „ein sicheres und respektvolles Miteinander” auf den Bahnsteigen sorgt während der gesamten Dauer ein geschultes Awareness-Team.

Aufgrund der großen Nachfrage in den Vorjahren und der begrenzten Kapazität der Station Volkstheater wird der Ticketverkauf auch dieses Mal über die Ticketplattform Ö-Ticket abgewickelt. Die erste Verkaufsphase startet am 28. Juli 2026 um zehn Uhr. Eine zweite Ticketwelle ist ab 30. Juli 2026 verfügbar. Der Eintrittspreis für den „Stations-Rave” liegt bei 20 Euro. In den vergangenen Jahren waren die verfügbaren Plätze jeweils innerhalb weniger Minuten ausverkauft.