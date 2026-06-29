GROOVE Reviews: Die Compilations des ersten Halbjahres (Teil 2)

VA – EINER REIN.EINER RAUS. (mauromusica)

Maurizio Schmitz ist gleichzeitig in der Business- und der Economy-Class unterwegs, trägt Nadelstreifen oder einen Pyjama – und spielt mit Kontrasten wie diesem, schreibt Andrew Gillings in seiner Biographie. Als Manager und DJ-Partner von Sven Väth bewegt sich Schmitz auf den größten Bühnen der elektronischen Musik. Gleichzeitig ist er als DJ und Veranstalter seiner Partyreihe mauromusica seit Jahrzehnten tief in der deutschen Clubszene verwurzelt.In den Neunzigern und Zweitausendern prägte er als Resident Orte wie Das Labor in München, das U60312 in Frankfurt oder den FrequenzBerater in Hamburg, wo er auch hinter der legendären Afterhour-WG in der Spaldingstraße 43 stand. mauromusica wurde als Format 2004 im Bonner Rheingarten ins Leben gerufen, den Sound seiner Sets beschreibt er selbst als „psychedelische House-Musik mit zeitlosem Charakter”.

Für das mauromusica-Labeldebüt hat Schmitz sechs Stücke ausgewählt, die sich entschieden vom gegenwärtigen Tool-Einerlei absetzen, die den entrückten, schwebenden Sound verfolgen, den seine Sets prägen. RE-ST liefern sphärischen, subtilen Tech-House, Jack verbindet Charme mit verspielter Leichtigkeit, Fedele gibt hymnischen Industrial-Klängen eine ungewohnt sanfte Wendung. Das 15-minütige „Bagamudra” von Sublee verbindet eine Villalobos’sche Entgrenzung mit einer für diesen Kontext ungewöhnlichen Zartheit. Der Hit der Compilation ist aber „Based in Space” von Raxon. Sven Väth spielt ihn seit über einem Jahr in seinen Sets. Es ist nicht schwer zu erraten, warum: die originelle, humorvolle Nummer erweitert die Psychedelik des klassischen Acid-House-Sounds der späten Achtziger mit einer vielschichtigen Klanggestaltung, die die Möglichkeiten des digitalen Studios voll ausschöpft. Das Drumming klingt ungewöhnlich gedämpft und zurückhaltend, so dass die Acid-Sounds mit ungewohnter Wucht hervorbrechen. Alexis Waltz

<a href="https://mauromusicalovers.bandcamp.com/album/mauromusica-einer-rein-einer-raus">MAUROMUSICA "EINER REIN.EINER RAUS." von mauromusica</a>