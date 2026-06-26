GROOVE Reviews: Die Compilations des ersten Halbjahres (Teil 1)

Anthony Rother presents Datapunk 20+ YRS (Datapunk)

Nach elf Jahren im Exil auf seinen anderen Labels Psi49net, Stahl Industries und 3MULATOR BOY blickt Anthony Rother auf die Initialisierungsphase seiner posthumanen Melancholie auf Datapunk zurück, auf dem zwischen 2004 und 2013 36 Katalognummern und diverse Sonderreihen erschienen. Rother räumt das DAT-Archiv auf, pustet den Staub von den Festplatten und entwickelt einen ziemlich überraschenden Rückblick auf diese Zeit, der in der Vinyl-Version zwölf Tracks und der Download-Version 38 Nummern umfasst.

Verstehen wir uns wenigstens richtig falsch: „Father” war damals, als sie alle noch Haare und Träume hatten, eine absolute Hymne, die auf Datapunk 20+ YRS in zwei Versionen zu hören ist. Das Übrige überrascht zunächst: Das familiäre Gegenstück „Mother” findet sich ebenso wenig auf der Compilation wie Datapunk-Releases anderer Artists, von Silicon Scally, The Hacker, Hell oder Xenia Beliayeva etwa. Rother feiert die Auferstehung von der Datapunk-Totenstarre nun allein aus seiner individuellen Perspektive. Vielleicht weil in der „in Wiederholung erstarrten” Zukunft die Rettung nur ein Blick zurück sein kann. Und schließlich teasert Rother hier auch seinen neuen, hybriden Live-Act zwischen analog und digital an. Christoph Gleich

<a href="https://anthonyrother.bandcamp.com/album/anthony-rother-presents-datapunk-20-yrs">Anthony Rother presents DATAPUNK 20+ YRS by Anthony Rother</a>