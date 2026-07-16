Die Platten der Woche mit Carlos Nilmmns, Der Zyklus, FaltyDL, Piezo und Saved My Life

Carlos Nilmmns – Legacy EP (Ornaments)

Eine stilvolle, reife House-Platte für die späten Stunden gefällig? Hier gibt es etwas für alle Jazz- und Techno-Liebhaber:innen auf die Ohren – gleichermaßen geeignet für das konzentrierte Hören zuhause oder aber bei einem entspannten Cocktailabend. Mit der Legacy EP setzt Carlos Nilmmns seine langjährige Zusammenarbeit mit Ornaments fort. Seine sechs Tracks verbinden Deep House, Jazz und Detroit-Einflüsse stimmungsvoll miteinander und überzeugen weniger durch große Höhepunkte als durch ihre geschlossene Atmosphäre.

Der Opener „Hustlin‘ Heights” überzeugt mit einer fast cineastischen Atmosphäre. Jazzige Elemente, sanftes Piano und dynamische Drums erinnern an den Soundtrack eines stilvollen Casino- oder Mafiafilms und erzeugen eine spannende, nostalgische Stimmung. „Midnight” setzt anschließend auf einen reduzierteren, hypnotischen Groove, der durch seinen wachsenden Bass an Intensität gewinnt. Mit „Where Would They Go” folgt das emotionale Herzstück der EP. Genovevas eindrucksvolle Stimme verleiht dem Track gemeinsam mit tiefen Basslinien und fein geschichteten Sounds aus zischenden Texturen, feinem Percussion-Rasseln und den charakteristischen Pianoakkorden eine melancholische Note. „Bahia” bringt anschließend mit Bläsern und jazzigen Elementen etwas Leichtigkeit ins Spiel, bevor „Peanut Butter And Jelly” mit den Vocals des verstorbenen Karl The Voice und Keter Darker zu einem bewegenden Vermächtnis wird. Den Abschluss bildet „Shades Of Blue”, das mit Piano, organischen Drums und dezenten elektronischen Klängen die nostalgische Grundstimmung der EP abrundet. Anne Holzki

<a href="https://ornaments-label.bandcamp.com/album/legacy-ep">Legacy EP by Carlos Nilmmns</a>