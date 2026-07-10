Die Platten der Woche mit Joseph, Ma Sha, Roman Flügel, Ricardo Villalobos und The Exaltics

Roman Flügel – Dusty Jukebox (Running Back)

Seit mehr als drei Jahrzehnten gehört Roman Flügel zu den konstantesten Größen der elektronischen Musik. Ob House, Techno, Electro oder Ambient – der DJ und Produzent bewegt sich mühelos zwischen den Genres, ohne jemals seine eigene Handschrift zu verlieren. Unter anderem mit Veröffentlichungen wie Geht’s noch?, Garden Party oder Eating Darkness hat er sich seinen Ruf als Produzent erarbeitet. Nun kehrt Flügel mit Dusty Jukebox auf Gerd Jansons Label Running Back zurück.

Der erste Track „Horns” nimmt keine Umwege. Eine trockene Tech-House-Bassline, scharfe Claps und Snares schieben sofort Richtung Peaktime. Darüber schrauben sich atonale Synthesizer immer weiter nach oben, bauen Druck auf, brechen wieder ein und setzen erneut an. Den Break trägt eine eingängige Melodie, bevor sich neue Synth-Layer drüberlegen. Erst ganz zum Schluss klimpert ein Piano durch den Hintergrund. Auf die im Titel versprochenen Hörner wartet man allerdings vergeblich. Stattdessen klingt „Horns” roh, ravig und angenehm ungeschliffen – als hätte Flügel die etwas verwilderte Schwester des Kitschs ins Studio eingeladen.

Der Titeltrack nimmt Tempo aus der EP. Die Snares klingen aus der Ferne wie sanfte Peitschenhiebe, während eine fragile Melodie wie das elektrische Flackern einer verstaubten Maschine vor sich hin trabt. Darunter wabern warme Electro-Sounds durch den Track, als würden kleine Stromimpulse die Jukebox am Leben erhalten. „If You’ll Ever Know” wechselt anschließend in wärmeren House, getragen von breiten Synths und gezupften Akkorden, die fast an eine Laute erinnern. Zum Schluss stehen auf „You’ve Failed But That’s Okay” eine progressive Bassline und eine sich selbst wiederholende Synth-Melodie, bevor ein Piano-Break die Grundstimmung des Tracks in überraschend optimistischer Stimmung ausklingen lässt. Vier Tracks, vier Stimmungen – und in jeder unverkennbar Roman Flügel. Johanna Lühr

<a href="https://romanfluegel.bandcamp.com/album/dusty-jukebox">Dusty Jukebox by Roman Flügel</a>