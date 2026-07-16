Mixe des Monats: Juli 2026

Reflex Blue (live) – Trommel InSession 181 (Trommel)

Cyan, Indigo, Navy, Kobalt – die Liste blauer Farbtöne ist lang. Reflex Blue kennt man allerdings nicht nur aus dem Farbfächer angehender Industriedesigner. Auch wenn der Australier im House-Game unterwegs ist, setzt er lieber auf Drum Machines als auf Schaufelbagger, um Räume zu schaffen. In diesem Mix sind es wiederum sehr kleine Räume. Für die Podcastreihe des Musikmagazins Trommel schraubt Reflex Blue nämlich ein Live-Set aus Minimal-House zusammen.

Getragen von einer dumpfen, weichen Four-to-the-Floor-Kick, beginnt jenes mit dubbigem Tech-House, der gefügig macht. Danach schleichen sich Electro-Synths ein, die Kopfnicker heraufbeschwören, bevor Breakbeats mit einer Prise robotischem Futurismus und percussion-lastiger Tech-House übernehmen. Dazu streut Reflex Blue regelmäßig Electro-Synths ein, die gekonnt davon ablenken, dass sich alles Gehörte auf der immer gleichen Bassline abspielt. Zwischenzeitlich wirds technoider – die Sounds treiben in druckvoller Loop-Manier. Es folgen herrlich knarzige Synth-Würmer, die sich stetig durch die Minuten des Sets bohren. Schließlich nochmal Breakbeat, hier und dort blubberndes Bleep-Bleep und eine Microdose Acid-Synths. Zum Ende legt sich ein technoides Flirren über die nach wie vor dumpfe Kick und die heiseren Snares, bevor Reflex Blue seine Hörer:innen mit einer tiefen Zufriedenheit über die vergangene Stunde entlässt. Johanna Lühr