Die Platten der Woche mit Farron, Heavee, Marcel Dettmann, Peach und Sexy Lazer & Kaktus Einarsson

Zwei Isländer machen eine Platte namens Salsa Mango. Schon an diesem Punkt ist klar: Entweder wird das hier kompletter Quatsch oder ziemlich gut. Die Künstlernamen deuten eher auf kompletten Quatsch hin. Sexy Lazer und Kaktus Einarsson zeigen ihren Hang zur Selbstironie. Da möchte man sich direkt nach dem Schmunzeln ärgern, warum man nicht selbst auf die Namen gekommen ist. Na ja. Auf die Idee mit Salsa Mango kamen allerdings schon andere – meist eher zu Nachos als auf Vinyl. An dieser Stelle auch ein großer Shoutout an die Wikinger, die damals die Seerouten Richtung Amerika erschlossen haben. Sonst wüssten die Isländer schließlich gar nicht, was ihnen bei Mangos entgeht.

Musikalisch steckt in Salsa Mango tatsächlich mehr Salsa als Mango. Wer sich mit afro-kubanischer Musik auskennt, hört vielleicht die angedeutete Clave-Struktur herraus. Vor allem aber dominieren die Percussions: klappernd, rasselnd, schnarrend. Die Bassline bleibt dagegen dumpf im Hintergrund und gibt dem Track eher Tiefe als Druck. Nach und nach schichten sich weitere rhythmische Elemente übereinander, Congas, Bongos, Rasseln, fast so, als würde man einer Latin-Band beim Jam zuhören. Dabei kippt der Track nie in Monotonie. Die Instrumente reagieren vielmehr im Call-and-Response-Modus aufeinander. Es entsteht ein hypnotischer, beinahe ritualhafter Sog, der nicht mitreißt, sondern langsam vor sich herschiebt. Kurz drohen plötzlich auftauchende Synthesizer den Bann zu brechen – Synthesizer, die den Impuls verspüren lassen, sich auf den Boden zu hocken wie vor dem Drop von „Disco Pogo” mit 15 in der Dorfdisco. Aber genau der bleibt aus. Zum Glück. Der Track zieht einfach wieder zurück in seinen Groove.

Der zweite Track trägt den herrlich trockenen Titel „Mango (No Salsa)” und funktioniert wie die entspanntere Schwester des Openers. Die Struktur bleibt ähnlich: dieselbe wummernde Bassline, dieselben angenehm flach schnarrenden Percussions. Allerdings wirkt hier alles etwas luftiger, fast freundlicher – vermutlich, weil die Salsa fehlt. Irgendwann setzt eine Clap auf der Zwei und Vier ein, und plötzlich möchte man mitklatschen wie die erste Reihe beim ZDF-Fernsehgarten. Dabei spielt der Track permanent mit der Erwartung eines großen Höhepunkts, nur um diese im nächsten Moment wieder feixend ins Leere laufen zu lassen. Nach jedem vermeintlichen Build-up beginnt das Spiel einfach von vorn. Und genau darin liegt sein Reiz: Was von außen quatschig wirkt, wird durch musikalisches Know-how aufgefangen und gewinnt gerade dadurch an Substanz. Am Ende bleibt eine Platte, die sich der eigenen Ironie bewusst ist und dadurch erstaunlich viel Spaß macht. Johanna Lühr

<a href="https://sexylazer.bandcamp.com/album/salsa-mango">Salsa Mango by Sexy Lazer, Kaktus Einarsson</a>