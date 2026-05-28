DJ Marcelle: DJ kündigt nach Herz-OP Rückkehr auf die Bühne an

DJ Marcelle hat sich nach einer schweren Herzoperation im März erstmals ausführlicher zu ihrem Gesundheitszustand geäußert und eine schrittweise Rückkehr in den Musikbetrieb angekündigt. Der Eingriff am 11. März sei laut Ärzt:innen gut verlaufen, ihre Genesung jedoch weiterhin von „Höhen und Tiefen” geprägt, so die in Amsterdam lebende DJ. Nach wie vor komme es zu Episoden von Herzrhythmusstörungen, zugleich sagt Marcelle, sie müsse wieder lernen, ihrem Herz zu vertrauen.

Ärztlich sei ihr eine langsame Rückkehr in den Alltag erlaubt, solange sie Überlastung vermeide, schreibt Marcelle weiter. Ihre seit 1983 bestehende Radiosendung Another Nice Mess hat sie bereits wieder aufgenommen. Außerdem kündigt die 64-Jährige erste Live-Auftritte auf dem Primavera Sound in Barcelona, dem Basel Social Club sowie auf dem Waking Life in Portugal an. Im Spätsommer sind weitere Gigs in Europa geplant.

Die Künstlerin, die für ihre Vinyl-Sets auf drei Plattentellern bekannt ist, musste ihre Karriere nach einem Herzinfarkt beim Tennisspielen vorübergehend pausieren. Erste Symptome traten bereits am 26. Februar auf und wurden später als Herzinfarkt erkannt, woraufhin sie umgehend ins Krankenhaus gebracht und behandelt wurde.