GROOVE Reviews: Teil 3 der Alben im Mai 2026

Loraine James – Detached From The Rest Of You (Hyperdub)

Man kennt das: Einmal nicht aufgepasst, plötzlich ist schon wieder Sommer. Und der fördert dieses Problem zutage. Namentlich: All diese Klamotten, die man im letzten Jahr noch völlig unbekümmert tragen konnte, wirken nun, als hätte man sie einem anderen Leben entnommen, weswegen man sich beim Blick in den Kleiderschrank wie eine willenlosen Schaufensterpuppe fühlt, die von einem unter Geschmacksverirrung leidenden Zeitreisenden eingekleidet wurde. Da hätten wir dieses grausam arrangierte Hawaiihemd mit dem auffälligen, zugleich wahllos zusammengetragenen Runenmuster aus bunten, aber sinnfrei miteinander verflochtenen Kreolen. Oder die Sonnenbrille, deren überdimensionierte Plexiglastropfen in Stubenfliegen-Optik man letztes Jahr noch mit voguer Vehemenz vor allen anderen verteidigt hat. Insbesondere spreche ich aber von jener textilen Zumutung in Form einer Jeans, bei der es für sinnvoll erachtet wurde, sie mit einer Nagelschere auf mittlerer Oberschenkelhöhe abzuschneiden, wodurch es sich seither weniger um ein funktionelles Kleidungsstück denn um einen bloßen Fransensalat handelt.

Manchmal werden die eigenen Verfehlungen eben erst mit einer gewissen Distanz verständlich. Das nennt man dann Nostalgie. Und irgendwo zwischen diesen beiden Polen von Verfremdung und Vergangenheitswehmut bewegt sich auch Loraine James‘ neues Album Detached From The Rest Of You. Auf ihrer nunmehr sechsten Langspielplatte verbindet die Londonerin erneut electro-avantgardistischen Lo-Fi-Pluralismus mit Pop- und Soul-Songwriting, wobei sich neben den offensichtlichen musikalischen Kontinuitäten immer noch etwas Unberührtes finden lässt.

Der erste Track „Long Distance Call” wirkt wie eine modulare Neuausrichtung. Ein lärmendes Glitchgewitter, ein Computerneustart, diffuse Vocal-Verschnitte und sequenzierte Klänge, die sich langsam aus ihrer Erstarrung lösen und zu einer gemeinsamen Harmonie verformen. Auf dem Folgetrack „The Book Of Self Doubt” gibt es einen vertrackten Downtempo-Beat zu hören, den soulige Echos, verspulte Synthesizer-Glitches und beiläufige Pitch- und Tempowechsel begleiten. Zwischen all diesen freiliegenden Soundpartikeln liegt James’ reduzierte Stimme, die sich zwischen Spoken Word und Soul-Flow bewegt und sich mit allgegenwärtigen Gefühlen von Minderwertigkeit und sozialem Ausschluss auseinandersetzt, diesen Themen aber nicht mit existenzieller Dringlichkeit, sondern mit emotionaler Resilienz und beinah freundschaftlicher Sentimentalität begegnet.

Die Instrumentals bewegen sich zwischen rhythmischer Dekonstruktion und elementarer Harmonie. Das heißt: Vieles wird in den Mix geworfen, doch nichts davon wirkt zusammenhangslos oder deplatziert, sondern wie die stimmige Verkettung einer intuitiven Produktion. Dabei sind auf der neuen LP nicht nur Loraine James selbst, sondern auch die vokalen Tagträumereien von Künstler:innen wie Tirzah oder Miho Hatori zu hören. Neben Abstechern in Gefilde von Downtempo, Chiptune, Dancehall und Electro-Soul überwiegen gerade die Trip-Hop-Einflüsse und Neunziger-Reminiszenzen. So zu hören auf „Peak Again ft. Alan Sparhawk”, das mit stark reduzierten Drums und monoton-manifestierenden Megafon-Vocals beginnt, seine eigene rhythmische Struktur aber immer wieder auflöst und entfunktionalisiert, nur um im nächsten Moment wieder zu seiner ursprünglichen, aber leicht veränderten Form zurückzukehren. Gerade dieser gelungen verknüpfte Antagonismus zwischen Harmonie, nostalgischer Entrücktheit und avantgardistisch-formeller Sound-Modulation macht das Album zu einer gelungenen Ergänzung im Katalog der sich stetig weiterentwickelnden Künstlerin. Jakob Senger

<a href="https://lorainejames.bandcamp.com/album/detached-from-the-rest-of-you">Detached From The Rest Of You von Loraine James</a>