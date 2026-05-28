GROOVE Reviews: Teil 4 der Alben im Mai 2026

Yu Su – Foundry (Short Span)

Ihr Albumdebüt Yellow River Blue im Jahr 2021 zehrte von den Eindrücken, die sie auf einer Reise von der chinesischen Küste ins tibetische Hochland gesammelt hatte. Es wirkt noch wohl sortiert, wenn auch bereits berstend vor Neugierde: hier steht ein chinesisches Saiteninstrument im Fokus, da ein Billo-Drumcomputer.

Dass Yu Su inzwischen voll drin ist im Biz, verdeutlicht bereits der Umstand, dass die aus Kaiteng, China stammende Produzentin das Material für Foundry in der Vorbereitung auf ein Liveset auf dem Montréaler Musikfestival Mutek ausgewählt hat. Die Dinge sind voll im Fluss. „Wanli” schillert und treibt sich herum auf seinen Harmonien, die weder dezidiert auf West, noch auf Ost Bezug nehmen. „Ripe Fruits” mit seinen variabel im Hörraum platzierten Gesprächsfetzen klingt, als würde es gleichzeitig vorwärts und rückwärts abgespielt werden, also schön alien.

Kollaborationen zeigen weiterhin, wie die mittlerweile 26-Jährige einen Platz gefunden hat. Mit Memotone erschafft sie „Sunless” und damit ein Stück beiger Musik, mit dem japanischen Duo Dip In The Pool ein Fraktal Nervosität aus Stimmengewirr und Endlos-Loop. Mit den ebenso wie sie in London ansässigen Seefeel zelebriert Yu Su außerdem eine Arbeit aus zig Sedimenten: „One Place After Another”, das mit jedem Hören an Tiefe gewinnt. Gilt hier generell! Christoph Braun

<a href="https://yusu.bandcamp.com/album/foundry">Foundry von Yu Su</a>