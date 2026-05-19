Mixe des Monats: Mai 2026

Outsiders: Cafunfo – beneath the willow @ Kiosk Radio 13.05.2026 (Kiosk Radio)

Gestern so: Feiertag, Obstkorb leer. Heute dann, Soundcloud-Feed-Verselbstständigung, während parallel Lenz gefetzt wird. Sprich:

„Hochragende Gräser, die den Kopf überragen und eingebettet sind in ein schier endloses und sich sanft hin und her bewegendes Meer, aus teils vertrockneten und blühenden Weidenstängeln. Von ferner: Langgezogenes Gezirpe, zirkulierendes Surren und raschelnde Metallkörper. Derer sind: Kleinteilige Windspielereien, ein klimperndes Xylophon und das klackende Geräusch einer Videokassette, die im Rekorder einrastet. Durch die verstaubte Röhre zu sehen: Schwarzweißes Gekräusel, ein monochromer Wasserfall aus dekonstruiertem, farblosem Plätschern. Und weiter durchs Programm zappen. Die Tasten der Fernbedienung, deren Batteriefach notdürftig mit Tesafilm verklebt ist, müssen mehrmals fest gedrückt werden, weil kaum noch Saft drauf ist. Vorbeischnellende Rennwagen, das statische Klicken einer auslaufenden Schallplatte, tröpfelnde Pianoschläge sowie verstreichende Violinenklänge. Und plötzlich ist da nichts mehr außer diesem wabernden Tieffrequent, das ganz entfernt und körperlos vor sich hin pulsiert, kaum mehr als akustisches Merkmal, denn körperliches Sensorium. Darüber geschichtet liegt eine verfremdete, elektronische Orgelfläche. Von irgendwo dringt, wie eine Erinnerung aus längst vergangener Zeit, ein perkussives Element ans Ohr. Also archaisches, rudimentäres Klopfwerk, dass sich, wie von der Natur vorgesehen, zu einem rhythmischen Netz verflechtet, nur um sich kurz darauf wieder aufzulösen und in einen auditiven Urschleim zu verklumpen – dem Kondensat des Seins.”

Und später an der Lidl-Selbstzahlerkasse den von einer dünnen Plastikschicht umhüllten Retorten-Brokkoli mit zittrigen Fingern über den Barcodestrahler ziehen und in einem Anflug euphorischer Manie erneut diesen Full-Circle-Moment erleben. Jakob Senger